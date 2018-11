Có chủ trương tuyển dụng 'trùm' đánh bạc vào ngành công an?

Có sự giới thiệu từ cấp lãnh đạo

Sáng 19/11, TAND tỉnh Phú Thọ xét hỏi Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch Cty CNC về các tình tiết liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên mạng internet. Bị cáo Dương được xác định đã thay mặt CNC (Cty bình phong của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao C50) ký hợp đồng với Phan Sào Nam - GĐ Cty VTC trực tuyến để xây dựng các cổng game bài, thu lời bất chính 9.853 tỷ đồng.

Về quá trình thành lập Cty CNC, Nguyễn Văn Dương cho biết từng được một lãnh đạo giới thiệu gặp bị cáo Nguyễn Thanh Hóa - Cục trưởng C50 để thỏa thuận thành lập Cty bình phong cho C50. Sau đó, bị cáo Phan Văn Vĩnh - nguyên Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cũng có ý kiến cho phép việc này.

Dương đã đồng ý vì cho rằng: “Bị cáo thấy rất vinh dự nếu được giúp ngành công an”. Vì vậy, CNC được thành lập trong đó C50 cam kết góp vốn và hỗ trợ nhân lực. Theo bị cáo này, CNC đã tham gia hợp tác trinh sát tình hình tội phạm công nghệ cao, xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm; giúp đỡ PC50 Công an Hà Nội và nhiều đơn vị khác trong việc phòng chống tội phạm.

Luật sư Đỗ Ngọc Quang hỏi bị cáo về khái niệm, loại hình của Cty bình phong? Tại sao Cty bình phong lại phổ biến cho tất cả mọi người tôi là người của công an, đi xe biển xanh, có trụ sở ở số 10 Hồ Giám?

Dương đáp: “Tôi chưa bao giờ phổ biến CNC, không bao giờ cho phép cán bộ của tôi thông tin ra bên ngoài về việc mình là Cty bình phong nhưng họ có thể làm lộ lọt ra ngoài, cái này tôi không kiểm soát được... Theo đề án là Cty trách nhiệm hữu hạn, chúng tôi thành lập theo đề án”.

Trả lời các luật sư, Nguyễn Văn Dương cho biết thêm C50 từng muốn tuyển dụng mình vào ngành công an do chủ trương đã được phê duyệt của lãnh đạo Bộ Công an thời điểm đó về việc phát triển Cty nghiệp vụ lâu dài.

Thuê trụ sở của công an

Theo cáo trạng, năm 2012, CNC đặt trụ sở tại số 10 Hồ Giám - nơi thuộc quản lý của Tổng cục Cảnh sát, việc này ngăn cản cơ quan cấp dưới hoặc các đơn vị khác điều tra, xử lý sai phạm của CNC.

Nguyễn Văn Dương khai đã ký hợp đồng thuê khu đất trên với Cục chính trị hậu cần (C43), Tổng cục Cảnh sát vì lúc đó C43 không có nhu cầu sử dụng, đang bỏ trống. Tại đây, CNC treo biển tên phòng làm việc của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa ở tầng 2 trong khoảng 1 tháng.

Sau đó, Dương đã cùng Phan Sào Nam xây dựng các cổng game bài, thỏa thuận Cty CNC phụ trách việc xin cấp phép hoạt động cho hệ thống đánh bạc này. Dương được bị cáo Phan Văn Vĩnh ký văn bản gửi Bộ TT&TT đề nghị cấp phép nhưng Bộ TT&TT không đồng ý, nói phải đợi.

Tuy vậy, hệ thống Rikvip/Tipclup của các bị cáo vẫn hoạt động, thu hút hàng triệu tài khoản tham gia đánh bạc nhưng không hề bị kiểm tra. Chỉ 1 lần Cty VTC online của Phan Sào Nam bị PC50 Công an Hà Nội kiểm tra.

Chủ tọa công bố lời khai thể hiện Nguyễn Văn Dương đã gọi điện cho Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa nhờ gọi điện cho ông Sơn - Trưởng Phòng PC50 Hà Nội để can thiệp. “Anh Hóa nói để tao lo sau đó Cty VTC không bị xử lý gì” - lời khai của bị cáo Dương.

Cũng theo Nguyễn Văn Dương, bị cáo đã không nghĩ hệ thống đánh bạc của mình lại thu hút quá nhiều người chơi. Bị cáo này khẳng định rất bất ngờ khi thấy người chơi phải bán nhà bán cửa, đây là mất mát quá lớn với họ nên Dương đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các “con bạc”.

Tùng Duy - Xuân Ân