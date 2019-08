Cô gái 18 tuổi điều hành đường dây 'sex tour' giá 20 triệu ra sao?

Hồ Thị Thúy Hằng. Ảnh: Báo Nghệ An.

Nhận thấy nhiều người có nhu cầu mua dâm, Hằng bắt đầu "tuyển" các cô gái xinh đẹp để phục vụ khách.

Thông qua mạng xã hội, Hằng kết bạn với những cô gái thích ăn chơi, đua đòi, ngoại hình dễ nhìn, rồi rủ rê, lôi kéo họ vào đường dây bán dâm cho các "đại gia".

Khi tuyển được người bán dâm, "má mì" này yêu cầu các cô gái trang điểm đẹp, mặc đồ gợi cảm rồi chụp ảnh đăng lên mạng xã hội để câu khách. Mỗi khi khách làng chơi có nhu cầu, Hằng cho họ tự lựa chọn thông qua ảnh, thỏa thuận giá cả rồi điều người đến phục vụ.

Theo một điều tra viên, chi phí cho mỗi lần đi khách thấp nhất 2 triệu đồng. Những cô gái nhan sắc nổi bật thì giá từ 4 triệu đồng trở lên. Số tiền này khách sẽ trả cho gái bán dâm, còn Hằng thì khách sẽ trả từ 500.000 đến một triệu đồng cho mỗi lần "mây mưa", chưa kể tiền phòng.

Ngoài việc môi giới mua bán dâm, Hằng còn tổ chức hát karaoke, các buổi tiệc thác loạn.

Khách muốn bay lắc với ma túy thì "má mì" này sẽ điều người đến phục vụ. Với những dịch vụ này, tùy từng cô gái sẽ có giá từ 4-10 triệu đồng cho mỗi cuộc chơi.

Qua nhiều tháng điều tra, các trinh sát còn phát hiện Hằng còn điều các cô gái tham gia “sex tour” theo yêu cầu của khách. Tùy thuộc vào chuyến đi dài hay ngắn ngày, địa điểm xa hay gần mà giá dịch vụ cũng khác nhau với giá giao động 10-20 triệu.

Khi được hỏi số tiền kiếm được sẽ dùng để làm gì, Hằng hồn nhiên trả lời để ăn chơi, mua sắm. Trên mạng xã hội Facebook, "má mì" này còn lập ra nhiều trang cá nhân, thường xuyên đăng ảnh bán quần áo, giày dép.

Để triệt xóa đường dây gái gọi này, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã dày công theo dõi nhiều tháng. Mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng Hồ Thị Thúy Hằng tỏ ra khá ma mãnh, có nhiều thủ đoạn để che mắt lực lượng công an.

Tất cả những giao dịch với khách hàng Hằng đều sử dụng thông qua mạng xã hội. Các khách sạn, nhà nghỉ không cố định, thường xuyên thay đổi nên khiến lực lượng chức năng rất vất vả trong việc theo dõi.

Khi kế hoạch phá án được vạch ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) ập vào hai căn phòng của một khách sạn ở thị xã Cửa Lò vào chiều 30/7. Tại đây, có hai đôi nam nữ đang mua bán dâm. Hai cô gái khai bán dâm dưới sự sắp xếp của Hằng.

Ban chuyên án sau đó bắt khẩn cấp Hằng và cô gái này đã thừa nhận hành vi phạm tội.