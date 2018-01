Cô gái bị kiện vì đặt tiệc sinh nhật 120 triệu không có tiền trả

Mới đây, trên một fanpage lớn dành cho giới trẻ đã đăng tải một clip ngắn ghi lại cảnh cô gái trẻ ăn vận xinh đẹp, sang trọng nhưng lại có ý định chạy trốn quỵt 120 triệu tiền đặt tiệc sinh nhật của một nhà hàng.

Được biết, cô gái tên T.N.T (ngụ ấp 3, Tân Thành, Cà Mau) nhờ công ty tổ chức sự kiện đặt tiệc sinh nhật vào tối 21/1/2018 ở nhà hàng V.T (đường 1/5, phường 5, Cà Mau) với những yêu cầu vô cùng sang chảnh về nội dung, hình thức phục vụ và ca sỹ khách mời; giá trọn gói 120 triệu đồng và được yêu cầu đặt cọc 20 triệu đồng.

Yêu cầu đặt tiệc sang chảnh của cô gái nhận vơ là con nhà đại gia. Lấy mác con nhà giàu và em ca sĩ, cô gái trẻ thuyết phục được anh Hoài An-giám đốc công ty tổ chức sự kiện, không nhận tiền đặt cọc trước.

Thậm chí cô gái tên T.N.T còn dùng hai Facebook mời tất cả bạn bè tới dự tiệc sinh nhật với ý định nhận tiền mừng rồi trả lại cho anh Hoài An. Thế nhưng, đến ngày diễn ra tiệc sinh nhật chỉ có 5 người đến. Và lẽ dĩ nhiên, số "quà" của 5 người chẳng nhằm nhò gì so với hóa đơn 120 triệu trước đó T.N.T đã đặt của nhà hàng. Đây là lý do khiến T.N.T có ý định bỏ trốn ngay sau khi kế hoạch đổ bể.

Hóa đơn thanh toán lên đến 120 triệu đồng cho bữa tiệc sinh nhật xa hoa. Theo như lời nói của anh chủ nhà hàng, ba mẹ của cô chỉ là công nhân, bảo vệ bình thường, lương tháng chỉ 2 - 3 triệu đồng một tháng. Mẹ của cô chỉ kí xác nhận cô có đặt tiếc chứ không hề kí chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ số tiền này. Thế nhưng trước đó cô gái trẻ đã nói ba mẹ hoàn toàn đủ khả năng chi trả 120 triệu.

Sau khi bị giữ lại để đòi tiền thanh toán, cô nàng vẫn thản nhiên bảo: “Em không có khả năng…” khiến đơn vị tổ chức sự kiện tức giận và đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội. Điều bất ngờ là xảy ra những phản ứng trái chiều.

Sau nhiều lần đôi co, T. xin được trả góp số nợ 1 triệu đồng/tháng vì không có khả năng chi trả cao. Ông Trần Hoàng Hôn-Trưởng công an xã Tân Thành, TP.Cà Mau (Cà Mau), cho biết báo Thanh niên biết sau khi nhận được trình báo của đơn vị tổ chức sự kiện, đã mời cả 2 phía đến làm việc. “Cô T đã thừa nhận việc mình đặt tiệc và không có tiền trả. Tại buổi làm việc, phía công ty tổ chức sự kiện đề nghị cô T thanh toán 60% (tổng giá trị buổi tiệc theo phía công ty tổ chức sự kiện là 120 triệu đồng - PV). Nhưng T cho biết bản thân mình và gia đình không khả năng thanh toán số tiền trên. Chúng tôi đã hướng dẫn phía công ty tổ chức sự kiện gửi đơn khởi kiện ra tòa theo đúng quy định của pháp luật", ông Hôn cho biết thêm.

Theo Đời sống&Pháp luật