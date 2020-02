Cô gái giết bạn trai đêm Valentine từng cầm dao rượt cha mẹ

Sau ba ngày xảy ra vụ cô gái giết chết bạn trai trong đêm Valentine, chiều 17/2, vợ chồng ông Nguyễn Minh Danh và bà Trịnh Thị Thắng (ngụ xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn chưa hết bàng hoàng.



Người cha gần như kiệt sức, nằm vùi trên giường; còn bà Thắng khóc khô nước mắt, không ăn uống sau khi cô con gái Nguyễn Thị Thanh Huyền (27 tuổi) đoạt mạng người tình.



Nước mắt người mẹ



Vợ chồng bà Thắng có 5 người con, Huyền là con gái thứ tư trong gia đình. Học hết lớp 9, Huyền theo chân bạn bè vào TP.HCM xin làm nhân viên phục vụ nhà hàng. Năm 2014, cô gái trẻ trở về quê huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) kết hôn, sau đó sinh con gái đầu lòng.

Đến năm 2017, sau cuộc hôn nhân tan vỡ, Huyền về nương nhờ nhà mẹ ruột. Sau đó, cô ta trở nên trầm cảm, tâm lý bất thường. Gần đây, Huyền làm nhân viên ở một quán ăn ở vùng ven TP Quảng Ngãi."Nhiều lần tôi chở con gái đến Bệnh viện Tâm thần Quảng Ngãi khám nhưng bác sĩ chỉ cho thuốc về nhà điều trị. Mỗi lúc chúng tôi la mắng, Huyền nổi giận bất thường, cầm dao rượt đuổi hai vợ chồng chạy khắp đường làng, ngõ xóm", người mẹ vừa khóc vừa kể.Theo người dân địa phương, mỗi lúc cô gái này lên cơn thì họ tránh xa, không dám lại gần vì sợ nguy hiểm tính mạng.Trung úy Phan Minh Ca, Phó trưởng Công an xã Bình Tân, xác nhận năm 2018, gia đình từng đưa Huyền đến khám ở Bệnh viện Tâm thần Quảng Ngãi nhưng các bác sĩ chỉ cho toa thuốc về điều trị tại nhà. Do vậy, cô này chưa được cấp sổ theo dõi bệnh tâm thần."Làm nhân viên quán ăn, nhà hàng, Huyền thường uống rượu, bia. Mỗi khi bị ai la mắng, kích động mạnh là cô ta cầm hung khí rượt đuổi bất kể là cha mẹ hay bà con lối xóm", trung úy Ca cho hay.

Sau một ngày lo xong hậu sự, ông Võ Bân (74 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Bình Sơn) như người mất hồn ngồi bên bàn thờ khói hương nghi ngút của con trai Võ Minh Mót (33 tuổi).



Ông Bân cho biết khi con trai tròn 10 tuổi, Mót mồ côi mẹ. Cậu bé lớn lên bên người cha bị tật đôi tay, cuộc sống túng quẫn, nghèo khó.



"Thằng Mót tính hiền lành, vay được vốn rồi cần mẫn nuôi vịt mưu sinh, hiếu thảo chăm sóc cha già. Nó bị bạn gái giết hại, hàng xóm láng giềng ai cũng thương tiếc đứt ruột", bà Võ Thị Ba (ngụ thôn Phú Nhiêu, xã Bình Phú) chia sẻ.



Nhớ về ngày Valentine định mệnh, ông Bân thuật lại sáng 14/2, con trai ra Bàu Suốt phía trước trại chăn vịt của gia đình bắt ốc bươu để luộc nhậu cùng ba người bạn. Đến 15h cùng ngày, Mót chở Huyền xuống gành đá ở Ba Làng An, xã Bình Châu, chơi ngày lễ tình nhân cùng bạn bè.

Huyền tự thú hành vi giết người tại cơ quan công an. Ảnh: Minh Hoàng.

"Chiều tối, con trai tôi và Huyền trở về cùng nhóm bạn, tiếp tục nấu lẩu cá ăn uống vui vẻ ở lán trại. Bạn bè ra về, thằng Mót vào bên trong ngủ trước. Còn Huyền ở lại lấy dao xắt cà tím cùng ngồi uống rượu với tôi. Đến 10h sáng hôm sau, lúc tỉnh rượu thì tôi mới tá hỏa khi nghe tin Huyền đâm chết con trai", ông Bân kể.Cha nạn nhân cho biết thêm Huyền đã dùng con dao cắt cà tím làm mồi cho ông uống rượu để đâm chết Mót."Sau khi hai người bạn về, tôi và Mót ngồi chuyện trò. Nghe bạn trai bảo đã có người tình khác nên tôi ghen tuông, tức giận và đã lấy con dao đâm chết anh ta", Huyền khai với cảnh sát.Sau khi giết chết Mót bằng 5 nhát dao, Huyền điện thoại báo tin cho cảnh sát 113. Huyền sau đó chạy xe máy đến Công an xã Bình Phú tự thú.Khám nghiệm tử thi, công an xác định Mót bị đâm 5 nhát dao ở cổ, vai và lưng. Tại khu vực lán trại nuôi vịt của gia đình nạn nhân, cảnh sát phát hiện một con dao gãy cán còn dính máu.Ngày 17/2, Công an Quảng Ngãi cho hay đơn vị đang mở rộng điều tra, thu thập thêm lời khai các nhân chứng, củng cố thêm chứng cứ liên quan đến vụ án.