Côn đồ dùng búa đập liên tiếp vào đầu cha mình

Ngày 27/6, trong phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt bị cáo Yôl (làng Roh, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, Gia Lai) 12 năm tù giam về tội Giết người.

Theo cáo trạng, chiều 30/8/2017, Yôl và bố mình là ông Him cùng vài người quen trong làng uống rượu mừng khai giảng năm học mới. Tối cùng ngày, ông Him mắng Yôl vì đã đổi chiếc xe Sirius vừa mua 15 triệu đồng để lấy chiếc xe cũ hơn. Lời qua tiếng lại, bất ngờ Yôl chạy tới dùng tay đẩy vai ông Him, gào lên “thôi đừng nói nữa”. Bực tức, ông Him đẩy Yôl ngã ra phía sau.

Đã có men rượu cùng bản tính côn đồ, Yôl đã chạy đi lấy chiếc búa đánh vào đầu ông Him. Chưa dừng lại, lúc ông Him đã ngã xuống Yôl tiếp tục dùng búa đánh liên tiếp vào đầu cha mình. Gây án xong, Yôl bình thản đi ngủ, mặc kệ cha mình nằm bất động bên vũng máu.

Ngày 31/8/2017, Yôl đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, nội dung xét hỏi, tranh luận, cùng với đó là cơ quan chức năng đã giám định tuổi của bị cáo Yôl là dưới 16, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 12 năm tù giam.

Tiền Lê