Côn đồ dùng dao đâm tới tấp một cán bộ Công an

Chiều 14/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Võ Anh (35 tuổi, ngụ thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân) để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.



Theo cơ quan Công an: Lúc 15h10’ ngày 11/11, Công an thị trấn La Hai nhận tin báo về việc, xảy ra vụ đánh nhau gây thương tích tại khu phố Long Bình (thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân).

Công an thị trấn La Hai đã phân công tổ công tác 3 đồng chí gồm: Lê Xuân Hạnh-Phó trưởng Công an thị trấn, Võ Đức Sĩ và Trần Văn Khiêm-cán bộ Công an thị trấn đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Khi tổ công tác đến hiện trường thì gặp Anh nên mời đối tượng Anh về trụ sở cơ quan Công an để làm việc.



Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà dùng một con dao gấp thách thức tổ công tác rồi lên xe máy BKS 49T3 - 2705 điều khiển lạng lách, đánh võng. Sau đó, đối tượng bất ngờ cầm dao rượt đuổi anh Võ Xuân Ngọc (39 tuổi, ngụ khu phố Long Bình) đứng ở gần đó.



Thấy vậy, anh Khiêm đến ngăn cản nên đối tượng xông vào dùng dao đâm tới tấp vào bàn tay trái và phải của anh Khiêm gây thương tích.

Theo Công an Nhân dân