Công an điều tra thông tin hai chị em ruột tố bị hai gã hàng xóm xâm hại

Ngày 10/8, một cán bộ công an xã Sơn Đông (Thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cho biết, ngày 7/8 cơ quan chức năng của xã đã nhận được trình báo của một hộ dân trên địa bàn về việc hai bé gái tố bị hàng xóm xâm hại tình dục.

"Sau khi nhận được trình báo công an xã Sơn Đông tiến hành lập hồ sơ ban đầu và báo cáo lên đồn công an Đồng Mô và công an Thị xã Sơn Tây vào cuộc làm rõ vụ việc" - vị cán bộ công an xã cho biết.

Cũng theo nguồn tin của PV, hai nạn nhân là bé gái sinh năm 2003 và 2005. Hiện một trong hai cháu bé đang mang bầu được 4-5 tháng.

Cũng trong sáng 10/8, cơ quan công an Thị xã Sơn Tây phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ mời gia đình hai cháu bé cùng với hai người đàn ông tới thực nghiệm hiện trường điều tra vụ việc.

Còn gia đình hai cháu bé cho biết, hai người đàn ông được cho là đã xâm hại năm nay 53 tuổi và 57 tuổi, sinh sống trên địa bàn xã.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Thanh Phong