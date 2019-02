Công an điều tra vụ cô gái mất tích bí ẩn chiều 30 Tết

Nạn nhân là Cao Thị M. D. (21 tuổi, ở xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) vừa được tìm thấy ngày 7/2, tử vong ở một căn nhà cấp 4 bỏ hoang ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Nơi phát hiện nạn nhân cách nhà khoảng 7km.

Theo lãnh đạo công an tỉnh Điện Biên, sau khi tìm thấy thi thể cô gái trẻ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Công an các địa phương điều tra vụ việc.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định khả năng đây là một vụ án.

Như tin đã đưa, vào chiều tối ngày 4/2 (30 Tết), D. đi giao gà cho người thân. Tới đêm cùng ngày, không thấy D về nhà nên gia đình đi tìm nhưng không thấy tung tích.

Thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân không mặc quần dài, trên người mặc áo khoác và đầu đội mũ bảo hiểm.

Hiện vụ việc đang tích cực được điều tra làm rõ.

Thanh Hà