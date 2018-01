Công an điều tra vụ hơn 10 xe ôtô đỗ ở đường bị phun sơn

Ngày 15/1, lãnh đạo công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đã chỉ đạo Đội cảnh sát hình sự phối hợp với công an phường Phúc La, điều tra, xử lý những người liên quan đến vụ phun sơn lên hơn 10 chiếc xe ôtô của người dân vào đêm 12/1, rạng sáng 13/1 trên phố Bạch Thái Bưởi, phường Phúc La.Trước đó, vào sáng 13/1, nhiều người dân ở phố Bạch Thái Bưởi phát hiện xe đỗ trước cửa nhà bị phủ sơn màu hồng ngang hông xe, kéo dài toàn bộ phần thân. Toàn tuyến phố có hơn 10 chiếc xe của các hộ dân để ở vỉa hè qua đêm bị phủ sơn.Các chủ xe đã báo công an sở tại. Cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản ghi nhận vụ việc và thu thập chứng cứ để xác minh thủ phạm. Nhà chức trách cũng đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực nhà dân ven đường để làm rõ sự việc.

Theo VnExpress