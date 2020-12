Công an đột kích trường gà, hàng chục con bạc bỏ chạy tán loạn

Quảng cáo

Chiều 17/12, Trung tá Nguyễn Đức Hậu - Trưởng Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, vào khoảng 11h15 phút cùng ngày, các đội nghiệp vụ Công an thành phố phối hợp cùng Công an phường Bình Đức đã “đột kích” trường gà tại vườn sau nhà ông Lê Văn Cưng (83 tuổi, khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Nhiều đối tượng đá gà bị bắt giữ.

Các đối tượng đang say sưa sát phạt bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền, khi thấy cảnh sát ập vào đã hoảng loạn bỏ chạy ra cánh đồng hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, lực lượng công an đã nhanh chóng tiến hành bắt giữ được 36 đối tượng, cùng nhiều tang vật liên quan như: 7 con gà đá, 26 xe mô tô, 35 điện thoại di động và trên 72 triệu đồng tiền trên người các đối tượng,…

Hiện trường vụ việc cùng tang vật.

Bước đầu xác định, trường gà trên do Phạm Long Hồ (33 tuổi) và Trần Văn Cái (52 tuổi, cùng ngụ phường Bình Đức, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) đứng ra tổ chức để lấy tiền xâu. Đây là một tụ điểm đá gà ăn tiền quy mô lớn, thu hút nhiều con bạc trong và ngoài địa phương đến tham gia. Các đối tượng chọn địa điểm tổ chức sát phạt tại một vườn sao ngoài cánh đồng và sử dụng nhiều đối tượng cảnh giới, hòng qua mặt lực lượng công an.

Kim Hà