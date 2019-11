Công an Hà Nam xác định nguyên nhân bị can tử vong khi tạm giam

Quảng cáo

Như Tiền Phong đã đưa tin, cũng với đơn của gia đình người tử vong, chiều qua (22/12), trao đổi với Tiền Phong, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam, bà Lê Thị Thuỷ cho biết đã yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam làm rõ vụ can phạm tử vong trong thời gian bị tạm giam.

Sáng nay, 23/11, đại diện Công an tỉnh Hà Nam cho biết, căn cứ vào kết quả giám định của đơn vị được trưng cầu là Cơ quan giám định pháp y Bộ Công an và kết quả điều tra về toàn bộ vụ việc, đến chiều tối qua (22/11), Công an tỉnh Hà Nam đã công bố kết luận ban đầu về nguyên nhân tử vong của can phạm Đặng Thanh Tùng (26 tuổi, trú tại tổ 10, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) trong thời gian tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam.

Theo đó, vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 21/11, can phạm Đặng Thanh Tùng có biểu hiện khó thở, Trại tạm giam Công an tỉnh đã tổ chức đưa can phạm vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam để cấp cứu. Đến 13h15 cùng ngày, can phạm Tùng tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Ngay sau can phạm Tùng tử vong tại bệnh viện, Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh này tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của can phạm Tùng, đồng thời để đảm bảo khác quan đã trưng cầu Cơ quan giám định pháp y của Bộ Công an khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong. Qua quá trình khám nghiệm, ban đầu xác định can phạm Tùng chết do nguyên nhân bệnh lý, không có dấu vết tác động của ngoại lực.

Ngày 22/11, gia đình đã tổ chức tang lễ cho nạn nhân - Ảnh: gia đình cung cấp

Hồ sơ điều tra của Công an tỉnh Hà nam cũng xác định nghi can này có tiền sử bệnh tật và một số vấn đề về sức khoẻ trong thời gian bị tạm giam trước khi tử vong.

Cụ thể, ngày 24/9/2019, Trại giam Công an tỉnh Hà Nam đã tiếp nhận can phạm Đặng Thanh Tùng (bị bắt về tội Môi giới mại dâm). Khi tiếp nhận can phạm Tùng, tổ Y tế của Trại tạm giam đã tổ chức kiểm tra sức khỏe theo quy định và được can phạm này tự khai có tiền sử bị viêm gan B từ năm 2016, bệnh tăng huyết áp từ năm 2018.

Qua theo dõi thực tế của tổ Y tế, từ khi vào trại, can phạm Tùng thường có diễn biến sức khỏe không ổn định, huyết áp thường xuyên tăng, giảm. Đến đêm ngày 1/11 can phạm có kêu cấp cứu 2 lần, tổ Y tế Trại tạm giam Công an tỉnh đã thăm khám, cấp phát thuốc cho can phạm, sau khi uống thuốc thì tình trạng sức khỏe của can phạm trở lại ổn định.

Đại diện Công an tỉnh Hà nam cho biết, sau khi cơ quan pháp y khám nghiệm tử thi, hôm qua, Công an Hà Nam đã phối hợp bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình về mai táng theo phong tục địa phương.

Liên quan đến vụ việc này, tối qua, 22/11, Chị Nguyễn Thị Lan (26 tuổi), vợ của can phạm Đặng Thanh Tùng cho biết cũng đã nhận được thông báo của Công an tỉnh Hà Nam về nguyên nhân tử vong của chồng mình với nội dung như nêu trên.

Tuy nhiên, theo chị Lan thì chị và gia đình không đồng ý với kết luận trên của cơ quan Công an tỉnh Hà Nam. "Tôi yêu cầu làm rõ những vết bầm, thâm tím trên người, mặt sưng, lưỡi bị rách trên thi thể chồng tôi là do đâu? Nếu không có tác động ngoại lực, thì tại sao trên người chồng tôi lại có những vết này? Gia đình tôi sẽ làm đơn gửi các cơ quan chức năng và mong muốn có một câu trả lời khách quan nhất", chị Lan nói.

