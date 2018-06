Công an Hà Nội chống cá độ mùa Wold Cup 2018

TPO - Nguồn tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, trong thời gian diễn ra Vòng chung kết Wold Cup 2018 từ ngày 14/6-15/7, Công an TP Hà Nội đã triển khai kế hoạch tăng cường an ninh trật tự, phòng ngừa đấu tranh với các hành vi cá độ bóng đá.