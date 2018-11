Công an Hà Nội kỷ luật hàng loạt cán bộ trong vụ CSGT ‘làm luật’

Sai đến đâu xử lý đến đấy, không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Ngày 20/11, Công an Thành phố Hà Nội (CATP Hà Nội) đã có công văn số 5268/CAHN-TCCB gửi Báo Tiền Phong kết quả điều tra, xác minh và xử lý cán bộ chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) liên quan đến phóng sự do Báo điện tử Tiền Phong phản ánh.

Trước đó, ngày 13/2/2018, Báo điện tử Tiền Phong có bài viết Xem CSGT Hà Nội “làm luật” như ảo thuật, kèm theo một đoạn video clip phóng sự.

Lựa chọn vị trí người tham gia giao thông dễ vi phạm để lập chốt, nhiều đội CSGT Thủ đô “làm luật” như ảo thuật. Trong nhiều ngày nhóm PV Tiền Phong thực hiện bài này, có một câu hỏi luôn xuất hiện: Tại sao lại có sự ngang nhiên như vậy? Thậm chí, một số chốt còn xuất hiện những đối tượng lạ mặt “hỗ trợ” trong quá trình CSGT thực thi nhiệm vụ… Theo công văn 5268, ngay sau khi Báo Tiền Phong đăng tải phóng sự, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo thành lập Tổ công tác phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch kiểm tra, xác minh vụ việc. Theo công văn 5268, ngay sau khi Báo Tiền Phong đăng tải phóng sự, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo thành lập Tổ công tác phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch kiểm tra, xác minh vụ việc.

Trên cơ sở kết quả xác minh bước đầu, ngày 13 và 14/3/2018, Giám đốc CATP Hà Nội quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với 14 cán bộ thuộc các tổ công tác có liên quan đến vụ việc có dấu hiệu sai phạm và 6 đồng chí Chỉ huy Đội có liên quan (Đội trưởng Đội CSGT số 3, 5; Phó Đội trưởng phụ trách Đội CSGT số 6 và 3 Phó Đội trưởng phụ trách các tổ công tác thuộc Đội CSGT số 3, 5, 6) liên đới trách nhiệm trong công tác kiểm tra, quản lý CBCS để kiểm tra, xác minh làm rõ.

Căn cứ kết quả ban đầu, CATP Hà Nội thấy có dấu hiệu của hành vi tiêu cực, vi phạm quy trình công tác, Giám đốc CATP giao Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) CATP tiếp nhận toàn bộ hồ sơ xác minh ban đầu để điều tra kết luận và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ngày 24/3, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã ra quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT và Điều tra viên giải quyết nguồn tin về tội phạm do Báo điện tử Tiền Phong đăng tải và chuyển Viện Kiểm sát nhân dân thành phố để giám sát theo quy định.

“Căn cứ kết quả điều tra, xác minh xác định các CSGT trong các tổ công tác do Tiền Phong phản ánh ngày 13/3 đã vi phạm quy trình công tác, một số CBCS có hành vi tiêu cực nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Ngày 31/5/2018, Cơ quan CSĐT CATP đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ tài liệu đến cơ quan tổ chức cán bộ để báo cáo đề xuất xử lý kỷ luật theo quy định”, trích công văn 5268.

Công an TP Hà Nội khẳng định đảm bảo việc xử lý CBCS có sai phạm trên tinh thần hết sức khách quan, “vừa xây, vừa chống”, sai đến đâu xử lý đến đấy, trên trước dưới sau, trong trước ngoài sau; không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chạy theo dư luận, kiên quyết xử lý nghiêm những CBCS không nhận thức được sai phạm, khuyết điểm, báo cáo không trung thực; nhưng cũng tạo điều kiện cho họ nhận thức được sai phạm có điều kiện khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, phấn đấu tiến bộ.

Giải quyết nghỉ hưu trước hạn 1 đội trưởng, hạ bậc thi đua 4 trưởng phó phòng

Đối chiếu với quy định hiện hành của Bộ Công an và mức độ sai phạm của CBCS. Sau khi báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và Thanh tra Bộ Công an, Văn phòng Bộ Công an, Cục Tổ chức cán bộ. Ngày 20/9/2018, Văn phòng Bộ Công an đã có công văn số 2512/V01-P4 truyền đạt ý kiến của lãnh đạo Bộ về hình thức xử lý đối với 14 CBCS trực tiếp có sai phạm và liên đới trách nhiệm chỉ huy các cấp thuộc Phòng CSGT, Giám đốc CATP đã ra quyết định kỷ luật và điều động.

Cụ thể: Kỷ luật Giáng cấp bậc hàm và điều động đến nhận công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ đối với 4 đồng chí. Yêu cầu 4 đồng chí trên viết cam kết phấn đấu sửa chữa, khắc phục sai phạm, khuyết điểm. Nếu tiếp tục có sai phạm sẽ kỷ luật nghiêm và kiên quyết dưa ra khỏi lực lượng công an nhân dân.

Kỷ luật Cảnh cáo và điều động đến nhận công tác tại phòng Cảnh sát bảo vệ đối với 4 đồng chí; Kỷ luật Khiển trách và điều động đến nhận công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ 1 đồng chí;

Cắt thi đua năm 2018 (xếp loại Không hoàn thành nhiệm vụ) và điều động 5 đồng chí đến nhận công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ.

Đối với Chỉ huy các đội và Chỉ huy Phòng CSGT liên đới trách nhiệm trong công tác quản lý CBCS để xảy ra sai phạm, cắt thi đua năm 2018 (xếp loại Không hoàn thành nhiệm vụ) đối với 3 đồng chí chỉ huy Đội CSGT số 3, 5, 6. Trường hợp tiếp tục để đơn vị, lĩnh vực phụ trách có CBCS tiêu cực, vi phạm quy trình công tác sẽ xem xét xử lý kỷ luật và xem xét về công tác cán bộ.

Ngoài ra, Giám đốc CATP Hà Nội cũng giải quyết nghỉ hưu trước hạn tuổi đối với Đội trưởng Đội CSGT số 5; Hạ 1 bậc thi đua đối với Trưởng phòng CSGT và 3 Phó Trưởng phòng.

CATP Hà Nội cảm ơn Ban Biên tập Báo Tiền Phong đã tích cực phối hợp, cung cấp thông tin tài liệu để phục vụ công tác xác minh, điều tra, kết luận vụ việc. Đồng thời, mong tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ của Báo Tiền Phong trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Nhóm PV KTXH