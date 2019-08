Công an Hà Nội xử lý nữ đại uý chửi bới, đe dọa nhân viên hàng không

Quảng cáo

Liên quan đến đại uý Lê Thị Hiền - cán bộ Đội CSGT trật tự Công an quận Đống Đa, Hà Nội có hành vi chửi bới nhân viên hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 22/8 Công an quận Đống Đa đã có văn bản gửi Trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị đình chỉ 30 ngày đối với bà Hiền để kiểm điểm, xác minh làm rõ.

Văn bản này căn cứ Thông tư 27/2017/BCA ngày 22/8/2018 của Bộ Công an về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân. Theo đó, Công an quận Đống Đa căn cứ thái độ, lời nói, cử chỉ của đại uý Lê Thị Hiền trong các đoạn video đăng tải trên một số báo điện tử đã vi phạm về việc ứng xử nơi công cộng của cán bộ chiến sỹ CAND.



Được biết, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã có chỉ đạo khẩn về quận Đống Đa ngay trong ngày 22/8, để làm rõ vụ việc và có hình thức xử lý đối với nữ cán bộ này.

Theo Trung tướng Đoàn Duy Khương, hành động và cách ứng xử của đại úy Lê Thị Hiền là không thể chấp nhận được. Đối với trường hợp này, Công an Hà Nội sẽ áp dụng các quy định xử lý về mặt ứng xử của ngành để kiểm điểm. Ngoài ra, sẽ làm làm rõ thêm mức độ vi phạm về góc độ hành chính để xử lý nếu có.

Trước đó, khoảng 13 giờ 35 ngày 11/8, hành khách Lê Thị Hiền (36 tuổi, trú tại Hà Nội) đi cùng hành khách Ngô Tiến Dũng và Lê Bảo An đến làm thủ tục chuyến bay VN248 lộ trình TP HCM - Hà Nội. Bà Hiền đã gửi 4 kiện hành lý tiêu chuẩn miễn cước nhưng yêu cầu nhân viên làm thủ tục gửi thêm 1 kiện hành lý xách tay, khi không được đồng ý, bà Hiền đã tỏ thái độ bức xúc và lớn tiếng, có lời lẽ thô tục với nhân viên hàng không.

Sau đó, An ninh sân bay Tân Sơn Nhất đồng ý xách tay kiện hành lý trên và đại diện hãng bay đã giải quyết cho hành khách này đi chuyến bay trên. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển đến bộ phận an ninh soi chiếu, bà Hiền làm mất thẻ lên máy bay và tiếp tục đến quầy 1A lớn tiếng.

Đại diện Vietnam Airlines đã quyết định hủy chuyến với bà Hiền để đảm bảo an ninh, an toàn. An ninh sân bay Tân Sơn Nhất đã chuyển vụ việc trên cho Cảng vụ hàng không miền Nam xử lý theo quy định.

Minh Đức - Nguyễn Hoàn