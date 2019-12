Công an Hải Dương đưa lực lượng chính quy về làm việc tại cấp xã

Quảng cáo

Trước đó, từ tháng 5/2019, công an Hải Dương đã đưa 82 cán bộ chính quy về giữ các chức danh công an xã tại 16 xã, thị trấn. Việc này nhận được sự ủng hộ, đồng tình của chính quyền và nhân dân các địa phương.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an.

Tuy nhiên, báo cáo của Công an tỉnh Hải Dương cho thấy, việc đưa công an chính quy về các xã có gặp một số khó khăn như bố trí nhiệm vụ khác cho công an xã bán chuyên trách; chậm thực hiện quy trình bổ sung Trưởng công an xã chính quy vào cấp ủy, UBND…

Thậm chí, tại Hải Dương, chỉ Công an xã Cộng Lạc (Tứ Kỳ) được chính quyền xã bố trí trụ sở làm việc riêng với các phòng theo đúng quy định; các xã khác được bố trí làm việc trong khuôn viên của Đảng ủy, UBDN xã nên không đáp ứng được yêu cầu về thường trực chiến đấu, bám sát địa bàn…

Song song việc chuyển công an chính quy về các xã, Công an tỉnh Hải Dương cũng hoàn thành tổ chức bộ máy mới, giảm 4 phòng, 33 đội công tác so với mô hình cũ. Giám đốc Công an tỉnh điều động gần 500 cán bộ về công an các huyện, thị xã nhằm tạo nguồn bố trí công an xã chính quy.

Tới dự và chỉ đạo buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn – Thứ trưởng Bộ Công an cho biết đến nay, trên cả nước đã có gần 10.000 công an chính quy được đưa về đảm nhiệm các chức danh công an xã. Việc này đem lại nhiều tác động tích cực tới sự nghiệp bảo vệ an ninh; răn đe và phòng ngừa tội phạm…

Cán bộ công an tuyên thệ trước khi về các xã nhận nhiệm vụ.

Tại Hải Dương, công an chính quy khi được bổ nhiệm về các xã đã khắc phục các thiếu sót của lực lượng bán chuyên trách trước kia đặc biệt là công tác giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Vì vậy, các cán bộ, chiến sĩ được phân công về xã trong dịp này cần cố gắng khắc phục mọi khó khăn, kết hợp với chính quyền và nhân dân địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Ông Nguyễn Mạnh Hiển - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.

Tương tự, ông Nguyễn Mạnh Hiển – Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cũng đề nghị các sĩ quan được phân bổ về công an các xã cần bám sát địa bàn, hoàn thành các nhiệm vụ được giao và xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng dân.

Ông Hiển phát biểu: “Các đồng chí đừng giữ tâm lý về xã mấy năm rồi lên… Tôi đề nghị nếu cán bộ công an xã nào không hoàn thành nhiệm vụ phải chuyển sang xã khác, không thể không làm được việc lại chuyển lên huyện, lên tỉnh. Chuyển sang xã khác rồi, sang năm vẫn không hoàn thành nhiệm vụ cần giải quyết cho ra khỏi ngành”.

Xuân Ân