Công an Hưng Yên lý giải vì sao CSGT để mặc 'người lạ' bắt dân xóa clip

Công an tỉnh Hưng Yên vừa có kết quả xác minh về danh tính 2 người lạ yêu cầu anh Nguyễn Xuân Mạnh (SN 1998, trú tại huyện Ân Thi, Hưng Yên) xóa clip quay quá trình làm việc của lực lượng CSGT Công an huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) trên quốc lộ 39 vào tối 12/11 vừa qua.

Bước đầu, anh Nguyễn Văn M. (SN 1992, mặc áo đen) và anh Bùi Văn D. (SN 1991, mặc áo trắng, cùng trú ở xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ) - là 2 người “mong muốn” anh Mạnh xóa clip - cho biết, bản thân không quen biết tổ công tác của Công an huyện Yên Mỹ.Theo Đại tá Nguyễn Xuân Hồng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, ở thời điểm anh Mạnh dùng điện thoại quay CSGT, 2 người này đi ngang quang và nghe thấy những lời to tiếng nên dừng lại để xem.