Công an huyện Phú Quốc 'tạm giam'... 2 con bò

Con bò này đang chờ chủ nhân đến nhận về.

Ngày 6/4, Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đang tạm giữ 2 con bò vì liên quan đến các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn huyện đảo này. Trong đó, 1 con bò đang được tạm giữ ở khu vực gần cổng ra vào trụ sở Công an huyện Phú Quốc, con còn lại được buộc dây trong khuôn viên nhà tạm giữ xe vi phạm.Thượng tá Diệp Tấn Hiền, Phó trưởng Công an huyện Phú Quốc, cho biết cách nay vài ngày, tại xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 1 người bị thương nhẹ. "Thủ phạm" gây ra vụ tai nạn này được xác định là con bò bị tạm giữ gần khu vực cổng ra vào trụ sở công an huyện và đang được chăm sóc cẩn thận để chờ chủ nhân đến nhận về. Công an huyện còn phát thông báo tìm chủ nhân của con bò này nhưng vẫn chưa có kết quả."Trong thời gian này, chúng tôi phải cho người chăm sóc con bò cẩn thận. Chúng tôi chỉ muốn gặp chủ nhân con bò để tuyên truyền, giáo dục nhưng vẫn chưa thấy ai đến nhận" - thượng tá Hiền nói.Thời gian gần đây, bò thả rông trên các tuyến đường chính ở huyện Phú Quốc đã gây ra một số vụ tai nạn giao thông.Mới đây, tối 15/3, khi tan ca ở một công trình về nhà, anh Cao Thiên Như (ngụ khu phố 5, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc) đã tông phải một con bò thả rông. Anh Như bị chấn thương sọ não, phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu nhưng tử vong sau đó 5 ngày.Đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa điều tra được ai là chủ của con bò thả rông khiến anh Như gặp nạn.

Theo Người Lao Động