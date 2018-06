Công an làm việc với 105 người tụ tập gây rối trước công ty Pouyuen

Ngày 18/6, Công an quận Bình Tân (TPHCM) cho biết đã khởi tố thêm 2 đối tượng gồm Lê Trọng Nghĩa (31 tuổi, quê Long An) và Phạm Thị Thu Thủy (44 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra về các hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 11/6, trong khi đang làm việc ở Công ty Pouyuen (quận Bình Tân), Nghĩa và Thủy đã nghe theo lời rủ rê của nhóm công nhân khác tụ tập gây rối trật tự trước cổng công ty.

Hai đối tượng Nghĩa và Thủy

Khi thấy lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, hai đối tượng này dùng gạch đá ném vào lực lượng thi hành công vụ. Hành vi của hai đối tượng này bị camera ghi hình lại.

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa và Thủy thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện công an vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các hành vi phạm tội của hai bị can này.

Ngoài hai người trên bị công an khởi tố, ngày 18/6, đối tượng Lê Văn Thanh (30 tuổi, ngụ Tiền Giang) đã đến công an đầu thú. Hiện công an đang điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ, kích động gây rối đối với người này.

Trước đó, ngày 16/6, Công an quận Bình Tân (TPHCM) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Văn Trụ (36 tuổi, quê Long An) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Bị can Trụ đã có hành vi ôm hòn đá nặng hơn 30kg quăng vào người một cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Sau đó, Trụ rời khỏi nơi làm việc trở về phòng trọ.

Liên quan đến vụ tụ tập phản đối “Luật Đặc khu và An ninh mạng” tại Công ty Pouyuen, đến nay, Công an quận Bình Tân đã mời 105 người lên làm việc, trong đó khởi tố 4 đối tượng và xử phạt hành chính 58 đối tượng. Những người còn lại cơ quan chức năng cho cam kết bảo lãnh và chuyển đơn vị khác xử lý.

Công an quận Bình Tân cũng kêu gọi các đối tượng có hành vi gây rối tại Công ty PouYuen ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Văn Minh