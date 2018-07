Công an TP Nha Trang truy tìm cựu cầu thủ Từ Hữu Phước

Ngày 20/7, công an TP. Nha Trang (Khánh Hòa) xác nhận, vừa trình thông báo truy tìm Từ Hữu Phước (sinh năm 1987, trú xã Vĩnh Thạnh) vì liên quan đến một vụ cướp giật trong thành phố.

"Thông báo truy tìm Từ Hữu Phước là đúng đối tượng và đã cho công khai. Đối tượng này chưa làm việc với cơ quan công an. Chúng tôi đang yêu cầu người nhà đưa đối tượng này trình diện công an TP Nha Trang để xác minh vụ việc”- đại diện công an TP. Nha Trang cho biết.

Theo thông báo truy tìm, vào lúc 2h ngày 14/1/2018, Từ Hữu Phước điều khiển xe máy Exciter chở Ngô Tấn Thành đến ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Hùng Vương (TP Nha Trang) thì áp sát cướp giật của chị Mao Jian Mie (SN1960, quốc tịch Trung Quốc). Chị Mie bị ngã nhưng vẫn giữ được túi xách.

Phước và Thành ngã xuống đường, Phước bỏ xe chạy bộ tẩu thoát, còn Thành bị người dân bắt.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Nha Trang đã gửi thông báo truy tìm Phước với dấu vết và dị hình: nốt ruồi cách 1cm2 dưới sau đuôi mắt phải.

Đồng thời, Công an xã Vĩnh Thạnh cũng xác nhận Từ Hữu Phước trong thông báo truy tìm từng là cựu cầu thủ bóng đá Khánh Hoà, cựu tuyển thủ U23 VN. Nhưng do nghiện ma tuý nên đã nghỉ đá bóng từ rất lâu. Hiện tại. Phước đã đi khỏi nơi cư trú và chưa tìm được.

Tuy nhiên, khi tiếp xúc với báo chí, cựu cầu thủ Từ Hữu Phước lại phản đối vì cho rằng, người khác lấy ảnh trong facebook và ngày tháng năm sinh của tôi để ghép vào, trong đó còn có thông tin của cha mẹ. Sáng nay tôi đã lên cơ quan công an TP Nha Trang nhưng lãnh đạo cơ quan nói không biết việc này. Còn điều tra viên đăng thông tin truy tìm tôi hiện đang đi công tác, chắc có sự nhầm lẫn, hẹn tôi gặp vào thứ Hai tới"

Công an TP Nha Trang đã gửi yêu cầu phối hợp truy tìm lên Công an tỉnh Khánh Hoà và Công an xã Vĩnh Thạnh để tiếp tục quá trình điều tra.

Lâm Chiêu Tranh