Công an TPHCM làm việc với 140 đối tượng có dấu hiệu gây rối

Trong đó, Công an TPHCM đang tạm giữ 1 đối tượng Trần Quốc Tuân (sinh 1995, ngụ Hà Nội) giả danh công an mặc áo khoác có in Công an hiệu và dòng chữ “Công an thành phố Hồ Chí Minh” mang theo 1 thẻ công an giả.

Đối tượng Trần Quốc Tuân

Trước đó, Công an TPHCM tạm giữ 1 đối tượng Nguyễn Hùng Thái (sinh 1995, ngụ quận 1) giả danh mặc quân phục Công an nhân dân mang theo 01 còng số 8, 1 nón lưỡi trai có in Công an hiệu và 2 đối tượng Trần Quốc Đạt (sinh 1979, ngụ quận Gò Vấp), Vũ Quốc Huy (sinh 1979, ngụ quận Gò Vấp) mặc áo khoác có in Công an hiệu và dòng chữ Công an thành phố.

Tang vật công an thu giữ

Tính đến nay liên quan đến hoạt động tụ tập biểu tình, Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 7 đối tượng có các hành vi phá rối an ninh, chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước tình hình tụ tập gây rối trong những ngày qua, Công an TPHCM khuyến cáo người dân bình tĩnh, cảnh giác, không nghe theo các luận điệu xuyên tạc và các lời kêu gọi, kích động, xúi giục tham gia xuống đường tụ tập đông người, tuần hành biểu tình, gây rối an ninh trật tự; không nghe theo kích động của kẻ xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Các hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Đồng thời, Công an TPHCM đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng có hoạt động dụ dỗ, kích động tụ tập biểu tình, đình công, gây mất an ninh trật tự cần báo ngay cho trực ban công an phường hoặc trực ban công an các quận, huyện (theo số điện thoại đường dây nóng của công an địa phương đã thông báo đến người dân) để có biện pháp xử lý.

Văn Minh