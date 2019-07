Công an TPHCM xây dựng mạng lưới camera nhận dạng tội phạm

Quảng cáo

Ngày 29/7, tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC về "Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm", đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, Công an TPHCM có đề án ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác đảm bảo an ninh trật tự tại TPHCM.

Công an TPHCM xây dựng hệ thống camera nhận dạng thông minh phủ toàn thành phố. Ảnh Văn Minh

Trong đó có dự án cốt lõi nằm trong đề án này là Trung tâm thông tin chỉ huy hiện đại. Mục tiêu là phải có hệ thống camera nhận dạng thông minh phủ toàn thành phố. Như thế, đòi hỏi phải có Big Data (dữ liệu lớn), đây là trụ cột trong cấu trúc của cách mạng công nghiệp 4.0. Dẫn tới việc phối hợp trong tố tụng sẽ có nhiều thuận lợi hơn, giải số lượng nhân sự hơn khi áp dụng khoa học công nghệ vào trong công tác thực hành tố tụng. Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, Công an TPHCM có đề án ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác đảm bảo an ninh trật tự tại TPHCM. Công an TPHCM đang thực hiện đề án tinh gọn bộ máy. Theo đó giảm đầu mối (còn khoảng 30% lực lượng tại Công an TPHCM) và tăng cường công an cấp cơ sở (khoảng 65-70% quân số). Từ đó, lực lượng công an, kể cả điều tra viên sẽ được tăng cường ở cấp quận huyện. Theo đại tá Nguyễn Sỹ Quang, trước tình hình tội phạm ngày một diễn biến phức tạp đòi hỏi Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát tăng cường phối hợp chặt chẽ, nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp và ứng dụng khoa học công nghệ thì mới đáp ứng được yêu cầu tình hình mới hiện nay. Công an TPHCM “căng mình” xử lý tin báo tố giác tội phạm Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự (PC02-Công an TPHCM) cho biết, tin báo tố giác tội phạm ngày một gia tăng. Cách đây 2 tháng Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận khoảng 175 tin báo tố giác, thì nay đã tăng lên gần 400. Trung bình mỗi điều tra viên, kiểm sát viên cùng một lúc phải thụ lý 4-5 vụ án và 10 tin báo tố giác tội phạm, việc này tạo một áp lực rất lớn lên điều tra viên, cũng như kiểm sát viên. “Thực tế hiện nay đòi hỏi mối quan hệ, sự phối hợp giữa điều tra viên và kiểm sát viên cần tìm cách làm mới hơn, để “tiến hóa” hơn nữa. Nếu cứ làm theo kiểu cũ thì sẽ ‘vỡ trận” trong công tác giải quyết tin báo tố giác tội phạm. Nhiều trường hợp để kéo dài đến 4 tháng trời sẽ ảnh hưởng đến người dân”, đại diện PC02 nêu. Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, tội phạm ở TPHCM rất phức tạp, có thể nói đứng đầu cả nước. Hiện nay việc xử lý giải quyết tin báo tố giác tội phạm còn rất nhiều khó khăn. Số lượng tin báo tố giác tội phạm tại TPHCM ngày một tăng lên dẫn đến việc xử lý, giải quyết tin báo tố giác tội phạm chưa đạt yêu cầu đề ra.

Theo ông Quang, trong số nhiều khó khăn có thể nhắc đến như đòi hỏi của đấu tranh phòng chống tội phạm, đòi hỏi của quần chúng nhân dân và Quốc hội. Xử lý tin báo tố giác tội phạm mà không được xử lý rốt ráo, có trách nhiệm thì người dân càng ngày càng không muốn báo tin cho các cơ quan bảo vệ pháp luật.

“Công an TPHCM càng ngày càng coi trọng xử lý, giải quyết tin báo tố giác tội phạm từ cấp cơ sở đến cấp thành phố. Từ đây, cần sự chia sẻ cũng như phối hợp của Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM để đảm bảo được yêu cầu thực tiễn đề ra”, ông Quang nói.

Văn Minh