Công an TPHCM xử lý 310 đối tượng quá khích, kích động gây rối trật tự

Công an TPHCM đã tiến hành làm việc, xử lý 310 đối tượng có hành vi quá khích, tụ tập, gây rối an ninh trật tự, hủy hoại tài sản. Trong đó, Công an TPHCM đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng, phạt hành chính 175 đối tượng. Nhắc nhở, cho gia đình bảo lãnh, cam kết không tái phạm đối với 38 đối tượng và đưa vào quản lý tại trung tâm tâm thần 1 đối tượng.

Theo Công an TPHCM, qua điều tra bước đầu xác định các đối tượng đều có hành vi vi phạm pháp luật theo các mức độ khác nhau, từ xâm phạm an ninh quốc gia đến xâm phạm trật tự an toàn xã hội như phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản…

Trong đó, Công an TPHCM tiếp tục làm rõ một số đối tượng có quan hệ, nhận tiền của các tổ chức phản động lưu vong hoặc bị lợi dụng, kích động tham gia tuần hành, gây rối an ninh trật tự trong những ngày qua.

Công an TPHCM kêu gọi người dân cần cảnh giác và không nghe theo các đối tượng kêu gọi, xúi giục tham gia xuống đường tụ tập, gây rối trật tự công cộng…thực chất là nằm trong âm mưu gây bất ổn tình hình an ninh chính trị của các tổ chức phản động, các đối tượng chống đối chính trị trong và ngoài nước. Các hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

