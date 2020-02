Công an triệu tập đối tượng tung tin người từ vùng dịch Vĩnh Phúc đến Lâm Đồng

Cơ quan ANĐT - Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Hóa dầu và nhiên liệu sinh học Dầu khí – PVB (Ethanol Phú Thọ). Trong số 10 bị can bị về tội danh “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” có cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)- Đinh La Thăng...

Liên quan đến vụ án người Trung Quốc sát hại lẫn nhau, rồi ném xác xuống sông Hàn, công an TP Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam nghi phạm. Đồng thời, người tung tin thất thiệt về vụ án để câu like trên mạng xã hội cũng bị triệu tập, xử lý.