Công an triệu tập hàng loạt quản trị viên nhóm facebook chia sẻ thông tin xấu

Theo lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Phú Thọ, thời gian qua, trên mạng xã hội facebook xuất nhiều Trang Fanpage, Group facebook như: Bênh+; Đoan Hùng No1; Đoan Hùng Sịn; Hội tụ các chiến binh Wave, No1 Idol Phù Ninh, No1 Lâm Thao... thường xuyên đăng tải video, hình ảnh thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy bằng 1 bánh, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên địa bàn.

“Những video đăng tải thu hút nhiều lượt theo dõi, like, chia sẻ. Trong đó, có nhiều lượt bình luận mang tính cổ súy cho các hành vi vi phạm trên. Những hình ảnh trên đã tác động xấu tới nhận thức của giới trẻ, góp phần kích động các hành vi gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông”, vị này nhận định.

Trước thực trạng trên, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, nhanh chóng xác minh, làm rõ 22 trang fanpage và 8 nhóm Facebook nói trên.

Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ và xác định được 8 cá nhân trực tiếp tham gia quản trị, điều hành các trang fanpage và nhóm facebook đăng tải hình ảnh thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy bằng 1 bánh, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường.

Tất cả 8 trường hợp trên đều là học sinh THPT tại các trường trên địa bàn huyện Phù Ninh và thị xã Phú Thọ. Làm việc cùng người giám hộ tại cơ quan công an, các em đã thừa nhận hành vi thành lập các trang fanpage, nhóm facebook sau đó tổ chức quay các video bốc đầu xe, lạng lách, đánh võng đăng tải trên mạng xã hội mục đích để câu like, câu view nhằm thể hiện bản thân.

Căn cứ Nghị định 15/2020/NĐ-CP, ngày 03/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các trường hợp trên theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 16/4, Công an huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ cũng đã triệu tập, nhắc nhở và xử lý quản trị viên 2 trang Fanpage “No1. Lâm Thao”; “Dân tổ official” và tài khoản Facebook “HoangDung” đăng tải các hình ảnh cổ súy hành vi gây mất trật tự ATGT tương tự.

Quang Lộc