Công an xã đánh dân gãy 2 xương sườn để tự vệ

Theo một nguồn tin từ UBND xã Ea Đăh cho biết: Đảng ủy xã này vừa xử lý sai phạm của ông Đỗ Xuân Chính bằng hình thức khiển trách.

Việc này liên quan đến đơn thư tố cáo ông Chính đã dùng xà beng, mũ bảo hiểm, cán cuốc đánh một con bẹc giê của hộ ông Hoàng Văn Lên (SN 1973, trú thôn Xuân Hà 1, xã Ea Đăh) suýt chết. Ngoài ra, ông Chính còn đánh ông Đặng Thái Sơn (SN 1965, trú thôn Xuân Lạng 1, xã Ea Đăh) gãy 2 xương sườn, thương tích 10%.

“Lúc đầu ông Lên làm đơn tố cáo ông Chính đánh rồi trộm chó bẹc giê, nhưng thực tế mấy ngày sau con chó trở về. Còn vụ việc đánh nhau (đánh ông Đặng Thái Sơn – PV), là ông Chính đã tự vệ chính đáng. Quá trình kiểm tra thấy nội dung trong đơn tố cáo chưa chính xác nên xã đã thống nhất xử lý bằng hình thức khiển trách. Giữa các gia đình cũng đã có sự thống nhất thỏa thuận”, nguồn tin này cho hay.

Cán cuốc làm bằng tre vỡ nát sau khi ông Chính sử dụng tấn công con chó bẹc giê

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 4/9/2017, trong khi gia đình ông Hoàng Văn Lên đang làm rẫy thì ông Đỗ Xuân Chính đến nhà chơi. Ông Chính gọi điện báo, con chó bẹc giê của ông Lên tấn công một người đi cùng tên là Công, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Khi vợ chồng ông Lên vừa về đến nhà, không thấy ông Chính và con chó bẹc giê. Tại nơi xích chó bẹc giê thấy máu me bê bết. Tại hiện trường, ông Lên phát hiện có một chiếc mũ bảo hiểm và cán cuốc làm bằng tre bị vỡ nát, còn cây xà beng dính đầy máu.

Qua tìm hiểu được biết, ông Chính đã dùng xà beng, mũ bảo hiểm và cán cuốc để đánh khiến hai hàm răng của con bẹc giê bị rụng gần hết. Tuy nhiên ông này không nhận lỗi mà còn nhắn tin thách thức ông Lên đi kiện.

Trước đó, ngày 2/3/2017 sau khi tan tiệc cưới tại thôn Xuân Lạng 1, xã Ea Đăh, giữa ông Chính và ông Đặng Thái Sơn (SN 1965) cũng có lời qua tiếng lại, dẫn đến xô xát. Ông Sơn bị ông Chính đánh gãy 2 xương sườn, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Krông Năng, chẩn đoán bị gãy 2 xương sườn số V và số VI bên phải, đa chấn thương phần mền.

Ông Sơn đã làm đơn tố cáo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Năng đã có thông báo về việc không khởi tố vụ án, mà chỉ ra quyết định xử phạt hành chính vì đã xâm hại sức khỏe của người khác đối với ông Chính, nhưng ông này không chấp hành.

“Cơ quan CSĐT đã tiến hành xác minh, kết quả như sau: Thương tích của ông Đặng Thái Sơn (10%) là do Đỗ Xuân Chính gây ra. Tuy nhiên, hành vi của ông Chính không có tính chất côn đồ. Vì vậy, vụ việc trên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự. Cơ quan CSĐT Công an Công an huyện Krông Năng ra Quyết định không khởi tố vụ án Hình sự số 44, ngày 23/8/2017” - lược trích Thông báo số 78/TB-CQĐT của Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Năng.

Vũ Long