Công an xã kể phút bị 'ông trùm' ép dùng ma túy

Huyện Tương Dương, Nghệ An thường được nhắc đến qua các câu chuyện về ma túy với những ông trùm sừng sỏ, manh động và sẵn sàng tử thủ khi bị lực lượng công an vây bắt.

Nổi lên trong danh sách những tội phạm bị sa lưới, Lương Ba Duy (SN 1986, xã Yên Na, huyện Tương Dương) là trùm khét tiếng với những phi vụ buôn bán ma túy và thái độ ngông nghênh, coi thường pháp luật.

Kè kè AK bên người

Cái tên Lương Ba Duy lọt vào tầm ngắm của trinh sát công an huyện Tương Dương từ tháng 7/2014, sau khi vây bắt thành công 2 đối tượng buôn bán ma túy là Trương Quang Thanh và Hoàng Văn Diên (quê Quảng Nam).

Qua xét hỏi, 2 đối tượng khai nhận nguồn ma túy lấy từ Duy. Ngay lập tức, công an huyện Tương Dương lập chuyên án mang bí số 1216M để tổ chức vây bắt Duy.

Căn nhà của Lương Ba Duy tại xã Yên Na, huyện Tương Dương.

Biết đường dây bán ma túy bị công an truy quét, Duy chạy trốn vào trong rừng sâu thuộc xã Yên Na. Tại đây, y được nhóm người dân tộc Mông ở bản Dốc Kẽm cung cấp vũ khí như súng AK, lựu đạn và nguồn hàng ma túy.

Đến cuối năm 2015, người dân địa phương thấy Duy xuất hiện tại bản Nà Khúm và xây dựng căn nhà cấp 4 ở đây.

Trưởng Công an xã Yên Na Lương Văn Cánh nhớ lại, năm 2015, Duy rất manh động và coi thường pháp luật. Hắn thường xuyên kè kè một khẩu súng AK bên người, thỉnh thoảng lại khiến cả bản khiếp đảm khi bắn súng chỉ thiên.

Hầm trú ẩn của Duy tại sào huyệt.

Thậm chí, khi đi đón con, Duy cũng không quên mang theo 2 khẩu súng AK cưa báng, giấu kín trong lớp áo dày.

Tháng 6/2016, Duy còn manh động nổ súng AK đe dọa trưởng bản, bí thư bản và công an viên xã Yên Na khi họ thuyết phục đối tượng không được khai thác gỗ trái phép tại ban quản lý Huồi Cụt.

Công an xã bị ép dùng ma túy

Anh Lương Văn Lai (Phó trưởng công an xã), khi là công an viên từng bị Duy nổ súng đe dọa kể lại: “Nhận tin Duy vào bản lấy gỗ trái phép, tôi cùng một cán bộ bản đến thuyết phục đối tượng.

Thấy có người đến, Duy hai tay lăm lăm khẩu súng AK, 1 quả lựu đạn ở hông bước ra từ lán cùng lời đe dọa nếu động vào số gỗ thì sẽ bị xả súng”.

"Sau khi đe dọa, Duy còn 'mời' nhóm cán bộ vào lán, mở bia và ngang nhiên mang hồng phiến (ma túy tổng hợp) ra đưa cho tôi và anh em đi cùng bảo dùng thử đi. Lúc đó vì sợ Duy manh động nên tôi buộc phải thực hiện theo lời y" - anh Lai nhớ lại.

Nhận thấy những hành động của Duy quá coi thường và thách thức chính quyền, lãnh đạo công an huyện Tương Dương đã quyết tâm vây bắt, đồng thời làm báo cáo gửi lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xin chỉ đạo tiêu diệt.

Việc bắt Duy gặp khó khăn khi y thường xuyên mang súng AK và lựu đạn bên mình.

Lương Ba Duy.

Qua theo dõi, các trinh sát phát hiện Duy có quan hệ tình cảm với một cô gái ở xã Yên Tĩnh (cách sào huyệt của Duy khoảng 20km) và thường xuyên qua lại với cô gái này.

Đến trưa 21/6/2016, biết Duy đến nhà bạn gái ở bản Cặp Chạng, xã Yên Tĩnh, khi đi chỉ mang theo 1 khẩu súng K59, 2 súng thể thao.

Công an huyện Tương Dương quyết định cử 2 trinh sát hóa trang thành người buôn bò để vào nhà tiếp cận đối tượng và vây bắt khi điều kiện cho phép.

Nhiều vũ khí nóng thu được tại nhà riêng của Duy.

Theo lời kể của trinh sát trực tiếp vây bắt Duy, lúc đầu đến hỏi mua bò, thấy người lạ, Duy rất cảnh giác, trên tay lăm lăm khẩu súng K59.

Sau khi nói chuyện khiến Duy mất cảnh giác và bỏ súng xuống giường, một trinh sát tiến sâu vào nhà xin lửa để hút thuốc. Đúng thời điểm Duy thò tay vào túi lấy lửa thì các trinh sát dùng biện pháp nghiệp vụ trấn áp.

Sau khi bắt giữ đối tượng, cơ quan CSĐT công an huyện Tương Dương đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Duy tại xã Yên Na, thu giữ 400g heroin, hơn 2 nghìn viên ma túy tổng hợp, 4 quả mìn tự chế, 2 khẩu súng AK cùng nhiều vũ khí nóng.

Ngày 30/11/2016, TAND tỉnh Nghệ An tuyên án chung thân với Lương Ba Duy.

Theo VietNamNet