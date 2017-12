Công an xác minh vụ tàu đường sắt Cát Linh bị vẽ sơn

Theo đó, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh được cho là tàu đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông tại khu vực nhà ga phường Cát Linh (quận Đống Đa) bị vẽ sơn gây sự chú ý của dư luận.

Chiều 26/12, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo công an quận Đống Đa cho biết, sau khi nhận được thông tin đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự xác minh làm rõ vụ việc.

Theo ghi nhận, phía mặt bên và trước đầu tàu bị vẽ hình ảnh kèm các dòng chữ như “hello VietNam”,… bằng sơn màu xanh, màu cam đè lên cửa lên xuống, kính đoàn tàu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an đã có mặt tại khu vực ga tàu phong tỏa hiện trường. Theo một số thông tin, vụ việc được phát hiện vào ngày 25/12.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Được biết, sau khi tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị vẽ sơn, Ban Quản lý dự án (QLDA) Đường sắt đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu Tổng thầu lập tức tăng cường công tác bảo vệ trên toàn công trường, đồng thời có văn bản hỏa tốc gửi Công an thành phố Hà Nội và công an các quận hỗ trợ.

Theo Ban QLDA đường sắt, sáng ngày 26/12, Ban QLDA nhận được thông tin từ tổng thầu EPC (Công ty hữu hạn tập đoàn cục 6 đường sắt Trung Quốc) về việc có đối tượng đột nhập vào công trường nhà ga Cát Linh dùng sơn vẽ lên đoàn tàu.

Sau khi kiểm tra thực tế hiện trường, Ban QLDA chỉ đạo Tổng thầu EPC báo cáo cụ thể sự việc nêu trên tới cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát hiện trường.

Cùng với đó, Ban QLDA Đường sắt đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu Tổng thầu lập tức tăng cường công tác bảo vệ trên toàn công trường, đồng thời có văn bản hỏa tốc gửi Công an thành phố Hà Nội và công an các quận nơi có Dự án đi qua để hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, ngăn ngừa hiện tượng phá hoại tài sản công trình làm ảnh hưởng đến tiến độ của Dự án.