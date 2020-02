Công an xử lý ông chồng lên facebook ví vợ như virus corona

Quảng cáo

Ngày 11-2, Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết cơ quan Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện 9 người tung tin thất thiệt liên quan tới dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV).

Trong số 9 trường hợp, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xử phạt hành chính Trần Văn Danh (24 tuổi, ngụ huyện đảo Lý Sơn) và Phạm Thị Tuyết Linh (26 tuổi, ngụ huyện Bình Sơn) mỗi trường hợp 5 triệu đồng do tung tin sai sự thật.

Thông tin thất thiệt Trần Văn Danh đăng trên facebook cá nhân. Ảnh chụp màn hình.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, ngày 7-2, Trần Văn Danh sử dụng tài khoản facebook đăng tải dòng trạng thái: "Welcom Anh corona đã đến với Lý Sơn" (Chào mừng anh corona đến với Lý Sơn). Trong thời gian ngắn, hơn 4.000 lượt xem và hàng chục lượt chia sẻ thông tin. Điều này không những gây hoang mang, bất an trong dư luận về dịch bệnh nCoV mà còn ảnh hưởng lớn đến môi trường du lịch biển đảo nơi đây.

Tương tự, ngày 31-1, Phạm Thị Tuyết Linh đăng trên facebook nội dung: "1 chú ở Bình Sơn đã bị dịch corona Vũ Hán, mọi người ra đường cẩn thận nha".

Khu cách ly tại một Công ty ở Quảng Ngãi. Ảnh: T.Trực

Sau khi nắm bắt thông tin, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã mời 2 người này lên làm việc, yêu cầu gỡ thông tin và quyết định xử phạt mỗi trường hợp 5 triệu đồng. "Trong số 9 người tung tin giả, có trường hợp chồng xích mích với vợ nên lên facebook ví vợ như virus Corona. Ngoài ra, có trường hợp là một giảng viên đại học Phạm Văn Đồng... Hiện chúng tôi tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các trường hợp này", Đại tá Võ Văn Dương thông tin.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, đến nay chưa phát hiện trường hợp nhiễm nCoV. Để phòng ngừa dịch nCoV, tỉnh Quảng Ngãi đang cách ly 262 lao động Trung Quốc trở lại Quảng Ngãi làm việc sau Tết. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đang cách ly 19 trường hợp lao động Quảng Ngãi trở về từ vùng dịch, 2 du học sinh, 1 chủ cơ sở đã về quê Vĩnh Phúc (nơi phát hiện nhiều trường hợp nhiễm nCoV). Tất cả các trường hợp cách ly này sức khỏe ổn định, không có biểu hiện dịch nCoV.

