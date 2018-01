Công bố cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh

Nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết, để đảm bảo buổi xét xử sơ thẩm ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh An ninh Bộ Công an chủ trì phối hợp với Công an Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm, Phòng Cảnh sát giao thông huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông quanh Tòa án nhân dân Hà Nội.