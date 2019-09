Công bố nguyên nhân nhà báo tử vong trên sông Sài Gòn

Quảng cáo

Chiều 11/9, công an quận 2, TPHCM đã cung cấp thông tin vụ việc một thi thể nhà báo nổi trên sông Sài Gòn đoạn gần phà Cát Lái.

Theo điều tra của cơ quan công an, vào tối ngày 26/8, nhà báo Nguyễn Vũ Tôn Phúc (SN: 1975, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) có nhậu cùng một số người bạn ở quận Gò Vấp, TPHCM.

Sau đó, người này điều khiển xe máy về nhà riêng ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Đến khoảng 0h ngày 27/8, camera tại phà Cát Lái đã ghi nhận hình ảnh nạn nhân chạy xe máy mua vé để qua phà. Tuy nhiên, thay vì chạy lên tàu để qua sông, người đàn ông này lại dừng xe khoảng 5 phút ở cầu phao rồi sau đó lên xe nổ máy lao xuống sông.

Trung tá Phan Thanh Hùng ( Phó đội trưởng đội Điều tra tổng hợp công an Q.2) cho hay, “Cho đến thời điểm hiện tại có thể nhận định rằng anh Phúc trong ngày 26/8 đã đi nhậu quá say. Trong quá trình điều khiển xe máy, thì chiếc xe này là phân khối lớn nên xe này đã vọt, cả người và xe rớt xuống sông. Anh Phúc lúc này đã xỉn nên đã không thể phản ứng. Kết quả khám nghiệm cũng cho thấy nạn nhân tử vong do ngạt nước và không có tác động ngoại lực.”

Cũng trong sáng nay 11/9, công an Q.2 kết hợp cùng một số đơn vị tiến hành trục vớt xe máy hiệu Majesty của nhà báo nói trên. Chiếc xe máy này được anh Phúc mua lại của một người bạn cũng trong ngày 26/8.

Ngô Bình