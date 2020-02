Công khai xin lỗi ‘bị can’ bị oan sau 33 năm

Quảng cáo

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 12/01/1987, ông Việt (khi đó là Ủy viên thư ký UBND xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ cũ) bị Công an huyện Phụng Hiệp (cũ) khởi tố, bắt tạm giam về tội Làm hàng giả (trộn vôi bột vào đường vận chuyển đến trạm thu mua nông sản ngày 15/12/1986) theo Điều 167 Bộ luật Hình sự năm 1985.

Ông Nguyễn Hoàng Việt cùng vợ tại buổi lễ. Ảnh: Cảnh Kỳ

Ngày 23/01/1987, TAND huyện Phụng Hiệp xét xử tuyên phạt ông Việt 18 tháng tù về tội làm hàng giả. Ông Việt kháng cáo.

Ngày 23/7/1987, TAND tỉnh Hậu Giang (cũ) ban hành Lệnh tạm tha đối với ông Việt. Ngày 21/12/1987, TAND tỉnh này xét xử phúc thẩm tuyên “”Hủy toàn bộ bản án sơ thẩm. Giao toàn bộ hồ sơ về cấp sơ thẩm để đưa ra xét xử từ giai đoạn ban đầu với tội danh khác…”.

Ngày 06/11/1994, Công an huyện Phụng Hiệp ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can về tội làm hàng giả, mua bán hàng giả. Ngày 07/11/1994, Công an huyện này ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Việt về tội “Lừa dối khách hàng” quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự và ngày 31/12/1994 có kết luận điều tra và đề nghị truy tố ông Việt với tội danh này.

Ngày 15/5/1995, VKSND huyện Phụng Hiệp ban hành Quyết định truy tố đối với ông Việt, nhưng hơn 2 năm sau, ngày 17/7/1997 thì quyết định đình chỉ vụ án. Ngày 14/10/1997, VKSND huyện Phụng Hiệp chuyển hồ sơ sang UBND huyện này để xử lý hành chính. Từ đó, ông Việt liên tục khiếu nại nhiều cơ quan, các cấp, ngành từ địa phương đến trung ương để yêu cầu bồi thường oan sai.

Ông Trần Trung Nghĩa – Phó Viện trưởng VKSND huyện Phụng Hiệp phát biểu xin lỗi. Ảnh: Cảnh Kỳ Ngày 11/12/2019, VKSND huyện Phụng Hiệp ban hành Quyết định số 01/QĐ-VKS-PH đình chỉ vụ án đối với bị can Nguyễn Hoàng Việt với lý do xét thấy hành vi của ông Việt “không cấu thành tội phạm”. Theo VKSND huyện Phụng Hiệp, nguyên nhân dẫn đến thiệt hại cho ông Việt là do những người làm công tác tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng nói chung và của VKSND huyện Phụng Hiệp cũ nói riêng đã không đánh giá đầy đủ và toàn diện chứng cứ liên quan đến ông Việt trước khi khởi tố. Vụ việc kéo dài, ông Việt yêu cầu bồi thường oan sai nhưng các cơ quan tố tụng chưa giải quyết dứt điểm do hồ sơ đã lâu, bị thất lạc… “Sau buổi lễ này chúng tôi sẽ nhanh chóng xem xét giải quyết bồi thường sớm nhất có thể để bù đắp cho ông Việt và gia đình.” – ông Trần Trung Nghĩa – Phó Viện trưởng VKSND huyện Phụng Hiệp phát biểu. Chia sẻ với PV sau buổi lễ, ông Việt nói rằng điều gì đến sẽ đến, ông cũng cảm ơn cơ quan chức năng đã có buổi lễ nghiêm túc và trang trọng này, cảm ơn những người đã giúp đỡ ông, đặc biệt là người vợ của ông đã sát cánh bên ông và chăm sóc ông như lời ông nói là “bác sĩ chăm sóc một bệnh nhân tâm thần suốt mấy chục năm qua”. Ông Việt cũng cho hay sau khi có quyết định đình chỉ vụ án, ông đã gửi đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng…

