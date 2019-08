CSGT bị đấm vào mặt khi từ chối 'tha' người vi phạm

Quảng cáo

Trao đổi với Tiền Phong trưa 30/8, trung tá Lê Mạnh Thanh Việt – Phó trưởng Công an huyện Chương Mỹ cho biết, sáng nay Cơ quan CSĐT công an huyện vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với ba đối tượng có hành vi tấn công CSGT, xảy mười ngày trước.



Ba đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Bá Vương (SN 1990, trú tại xã Nhật Tiến), Đỗ Xuân Nguyên (SN 1984) và Nguyễn Duy Ninh (SN 1984) cùng trú tại xã Nam Phương Tiến. Cả ba đối tượng bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, đêm 20/8, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 12 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ trên đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ thì phát hiện xe ô tô Mazda BKS 30F-703.82 chạy quá tốc độ theo hướng Miếu Môn - Xuân Mai.

Dừng xe, cảnh sát thông báo với tài xế và 4 người khác trong ô tô về kế hoạch làm việc, nội dung kiểm tra, trong đó có đo nồng độ cồn với người điều khiển.

Tuy nhiên, nhóm người trong ô tô Mazda có hành vi lăng mạ, chửi thề, xô đẩy cảnh sát làm nhiệm vụ. Trong đó, có đối tượng tự xưng tên Nguyên đã đấm vào mặt, mắt một cán bộ CSGT khiến người này bị thương, chảy máu mặt.

Không lâu sau, tiếp tục xuất hiện nhóm đối tượng khác điều khiển xe máy mang theo tuýp sắt đến hiện trường cản trở, gây áp lực với tổ công tác giải cứu 5 đối tượng ban đầu lên ô tô rời đi.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ đã huy động lực lượng, tổ chức truy đuổi và đã bắt giữ được 3 đối tượng Nguyên, Ninh và Vương.

Vụ việc đang được Công an huyện Chương Mỹ tiếp tục điều tra mở rộng.

Nguyễn Hoàn