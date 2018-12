CSGT chốt các giao lộ, bắt kẻ trộm ôtô chạy vào Sài Gòn

Ngày 6/12, Công an quận Bình Tân (TP HCM) bàn giao Thạch Đon (21 tuổi, quê Trà Vinh) cho Công an huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Hôm qua, tổ công tác Đội CSGT Phú Lâm làm nhiệm vụ tại khu vực Quốc lộ 1A (quận Bình Tân) nhận lệnh chỉ huy, thông báo người dân ở huyện Tân Thành bị trộm ôtô tải màu trắng, xe đang hướng vào TP HCM, đề nghị được giúp đỡ.

Sau khi ghi nhận đặc điểm xe, nhiều CSGT triển khai rà soát, chia nhau đón lõng tên trộm tại các giao lộ. Đến hơn 9h, từ tín hiệu định vị của chủ xe, lực lượng tuần tra phát hiện chiếc xe này dừng sát lề đường gần trạm thu phí An Sương – An Lạc. CSGT phối hợp Công an phường Bình Trị Đông B (Bình Tân) tiếp cận.

Thấy cảnh sát, Don ngần ngừ mãi mới rời cabin. Vẻ lúng túng, anh ta cho biết không mang theo giấy tờ xe và bằng lái. Khi Đon lảng tránh, có dấu hiệu bỏ chạy, cảnh sát khống chế đưa về trụ sở.

Thạch Đon thừa nhận vừa xin làm lái xe được vài ngày, lợi dụng sự tin tưởng của chủ nên lấy trộm ôtô tải.

Theo VnExpress