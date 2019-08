CSGT Hà Nội bắt ô tô nhồi nhét khách thông qua tin nhắn facebook

Quảng cáo

Theo đó, Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân thông qua mạng xã hội facebook về việc xe khách chở quá số người. Theo thông tin phản ánh, ô tô khách 29 chỗ mang BKS 18B-004.32 của nhà xe Gia Hưng chạy tuyến bến xe Giao Thủy (Nam Định) – bến xe Giáp Bát (Hà Nội) di chuyển trên cao tốc Ninh Bình – Cầu Giẽ .



Sau khi tiếp nhận phản ánh, tổ tuần tra Đội CSGT số 14 đã kịp thời đón lõng ô tô này tại nút giao Pháp Vân – Giải Phóng.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện xe khách biển kiểm soát tỉnh Nam Định chở 45 hành khách, trong khi đó theo quy định ô tô này chỉ được phép chở 29 người. Ngay sau đó, tổ cảnh sát đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ GPLX đối với tài xế.

Theo đó, với vi phạm này riêng tài xế bị phạt tiền từ 400.000-600.000 đồng/hành khách chở quá. Còn đối với chủ phương tiện, mức phạt hành chính gấp đôi so với tài xế.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo, việc chủ xe, lái xe nhồi nhét khách là hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an toàn giao thông. Nếu người dân phát hiện xe khách nhồi nhét hành khách trên các tuyến về Hà Nội có thể phản ánh qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Nguyễn Hoàn