CSGT 'thiết quân luật' xử lý CĐV đốt pháo sáng khi xuống đường

Ngày 6/12, trung tá Huỳnh Trung Phong , Trưởng Phòng CSGT ĐB-ĐS (PC08, Công an TPHCM) cho biết, trước trận bán kết lượt về giữa hai đội tuyển Việt Nam -Philippines, lực lượng CSGT TPHCM đã triển khai nhiều kế hoạch đồng bộ để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho thành phố.