CSGT TPHCM túc trực 100% quân số trong trận bóng đá tối nay

TPO - Ngày 6/12, trung tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng Phòng CSGT ĐB-ĐS (PC08, Công an TPHCM) cho biết, tối nay sẽ diễn ra trận bán kết lượt về giữa hai đội Việt Nam-Philippines. PC08 nhận định tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông sẽ diễn biến phức tạp.