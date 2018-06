Cụ bà bị con riêng của chồng đoạt mạng để chiếm đất

Với tội ác gây ra, Trần Viết Kỷ phải lĩnh 19 năm tù. Ảnh: C.A.

Sáng 11/1/2012, người dân xã Cẩm Nam (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) phát hiện thi thể nhiều vết máu của bà Hoàng Thị Diệm (84 tuổi) trong ki-ốt bán hàng tạp hóa khóa trái cửa gần chợ Cây Gọ.Phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) phối hợp với Công an huyện Cẩm Xuyên khám nghiệm, ghi nhận nạn nhân tử vong do 14 nhát búa vào đầu, trên người có dấu hiệu bị lục lọi. Vết máu tại hiện trường đã được lau chùi sạch, xung quanh không có vật chứng để lại.Theo chính quyền địa phương, bà Diệm sống một mình, có ba người con đều đi làm ăn xa. 30 năm trước, bà lấy chồng, song sau đó chồng lấy thêm vợ hai. Bà bỏ vào miền Nam sinh sống, nhường lại nhà và đất cho chồng và vợ mới ở. Đầu năm 1990, quay về quê khi chồng đã mất, bà Diệm không ở nhà cũ, thuê ki-ốt gần chợ bán hàng tạp hóa mưu sinh.Nạn nhân sống chan hòa với xóm làng. Con thỉnh thoảng gửi tiền về cho tiêu xài nên bà cũng có ít vốn liếng. Từ những dấu vết ở hiện trường, ban chuyên án đưa ra nhiều giả thiết, nghiêng về hướng giết người cướp tài sản, song cũng không loại trừ khả năng đây là án mạng vì toan tính cá nhân.Trinh sát tổ chức lực lượng rà soát mối quan hệ của nạn nhân, lấy lời khai hàng chục thanh niên lêu lổng, có tiền án trên địa bàn nhưng không tìm được chứng cứ vững chắc. Do nạn nhân có thói quen hay đóng cửa đi ngủ sớm để đề phòng kẻ xấu ban đêm gõ cửa xin đểu, điều tra viên lập luận rất có thể hung thủ là người quen biết nên mới được mở cửa.Một tháng trôi qua, mọi manh mối bặt vô âm tín. Nhiều người dân trong vùng hoang mang, lo lắng, đến đầu giờ tối là đóng kín cửa, không ai dám ra khỏi nhà.Trong lúc này, một người dân nhặt được chiếc búa đinh dưới thửa ruộng gần nhà nạn nhân. Qua rà soát, cảnh sát xác định đây là vật dụng của gia đình Trần Viết Kỷ (33 tuổi, con riêng của chồng bà Diệm cùng vợ hai) . Kỷ từng mang búa sang sửa ki-ốt cho mẹ cả."Nút thắt" như được tháo gỡ, Kỷ bị đưa vào tầm ngắm của cơ quan điều tra. Từ ngày lộ chiếc búa, anh này có nhiều biểu hiện khác lạ, khuôn mặt biến sắc, thường xuyên lo lắng, hỏi han quá trình làm việc của cảnh sát. Kỷ không thừa nhận là hung thủ, song thường dặn người nhà cách khai báo làm sao cho có lợi nhất để không bị lộ.Từ những chứng cứ thu thập được, sau khi gia đình làm mâm cơm cúng 50 ngày cho nạn nhân xong, ban chuyên án mời Kỷ về làm việc. Ban đầu, Kỷ một mực chối tội, đưa ra nhiều chứng cứ ngoại phạm nhưng sau đó đã phải thừa nhận là hung thủ..Kỷ khai do mẹ đẻ đang sống trên mảnh đất của bà Diệm, hay tin bà Diệm về đây sống nên lo lắng bị đòi nhà. Kỷ lên kế hoạch giết bà Diệm.Khoảng 22h ngày 10/1/2012, Kỷ cầm theo búa đinh giấu vào áo ấm, đi đến ki-ốt của bà Diệm gõ cửa mua hàng... Gây án xong, anh ta lục lọi xung quanh tìm sổ đỏ mảnh vườn nhưng không thấy nên lau sạch vết máu, khép cửa về đi ngủ.Để tạo chứng cứ ngoại phạm, sáng hôm sau Kỷ cùng người thân đã đứng ra tổ chức tang lễ cho bà Diệm. Kỷ vờ tỏ lòng tiếc thương, đau khổ, khóc vật vờ trước di ảnh của nạn nhân.Tại phiên xử mở tháng 5/2012, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Kỷ 19 năm tù về tội Giết người, bồi thường cho gia đình bị hại hơn 60 triệu đồng.

Theo VnExpress