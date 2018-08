Cửa cổ giết bà chủ nhà nghỉ mặc nạn nhân van xin tha mạng

Như thông tin đã đưa, ngày 15/8, các lực lượng CATP Hải Phòng đã bắt giữ Chu Việt Phú (SN 1995, trú ở tổ dân phố Kiến Thiết, phường Tràng Minh, quận Kiến An, Hải Phòng), kẻ dùng dao sát hại bà Lan (chủ kinh doanh nhà nghỉ - karaoke Minh Tùng).

Đối tượng Phú thời điểm bị bắt.

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 14/8, CAH An Lão nhận được tin báo của người dân về việc tại cơ sở kinh doanh Minh Tùng, phát hiện bà Lan tử vong trong tình trạng bị nhiều vết thương do bị đâm, chém.Tại hiện trường, cơ quan Công an thu được 2 con dao gây án của hung thủ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT đã nhanh chóng xác định nghi can gây án là Chu Việt Phú.Ngay trong đêm 14/8, các lực lượng CATP Hải Phòng đã tỏa đi rà soát, và bắt giữ được Chu Việt Phú lúc gần 4h ngày 15/8, khi đối tượng đang… ngủ tại nhà. Cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm 1 sợi dây chuyền bạc là tài sản của nạn nhân Lan; sau đó thu giữ thêm chiếc ĐTDĐ iPhone 6 plus, là tài sản Phú cướp rồi đem bán tại 1 cửa hàng điện thoại ở đường Trần Tất Văn, phường Tràng Minh, quận Kiến An, với giá 1 triệu đồng.Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Phú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng 19h30 ngày 14/8, sau khi chơi trò chơi “bắn cá” hết sạch tiền, Phú đi xe máy đến nhà nghỉ Minh Tùng, với mục đích cướp tài sản.Do từng một vài lần đến nhà nghỉ - karaoke Minh Tùng nên Phú biết bà Lan thường ở nhà một mình, chồng và các con đi làm ăn xa nhà. Đến nơi, Phú lén nhặt con dao ở khu vực chuồng chó giấu trong người, gọi cốc cà phê để chờ cơ hội ra tay.Lợi dụng sự mất cảnh giác của bà Lan, đối tượng áp sát, rút dao đâm 2 nhát vào vùng gáy nạn nhân. Choáng váng, nhưng bà Lan vẫn cố gắng vật lộn, chống trả rồi chạy ra hành lang kêu cứu. Như con thú say mồi, Phú đuổi theo vật ngã bà Lan xuống đất, đạp vào vùng gáy.Nhặt được viên gạch gần đó, nữ chủ nhà nghỉ cố sức chống trả, nhưng vẫn bị đối tượng khống chế. Trong lúc giằng co, bà Lan cố kêu cứu, lập tức bị gã thanh niên bịt mồm và bóp cổ.Biết không thể chống cự nổi, bà Lan xuống nước: “Em tha cho chị. Em thích cái gì chị cho cái đó!”. Phú lạnh lùng: “Ừ, nhưng chị không được kêu nữa!”, rồi buông nạn nhân, hai người cùng đứng dậy.Bà Lan lúc này bị thương ở cổ, chảy nhiều máu nhưng vẫn gắng gượng đi về phía cửa chính, định mở cửa. Nhận ra ý định của bà Lan, Phú lao đến vật ngã nạn nhân, kéo vào trong nhà. Với 1 con dao loại gọt hoa quả nhặt ở gian bếp, gã cứa vào cổ nữ chủ nhà nghỉ.Sau khi gây án, Phú nhặt sợi dây chuyền bạc của bà Lan bị rơi dưới đất, ra bàn uống nước lấy chiếc ĐTDĐ iPhone 6plus, rồi tẩu thoát. Đem bán chiếc điện thoại được 1 triệu, Phú đem trả nợ và nướng vào trò chơi “bắn cá” đến hơn 2h ngày 15/8 thì về nhà ngủ, rồi bị bắt giữ. Đáng chú ý đối tượng Phú khai nhận trước lúc sát hại bà Lan, gã có sử dụng ma túy “đá”.CQĐT đã thực hiện lệnh bắt Chu Việt Phú để điều tra, làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản.