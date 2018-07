Cửa hàng 24H: Mồi ngon của tội phạm 'nhí'

Sẵn sàng tấn công nhân viên

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi nhận lại hàng loạt vụ trộm cướp tài sản tại các cửa hàng tiện ích 24h. Một nhóm thanh niên tuổi đời rất trẻ, thường xông vào những cửa hàng dạng này cướp tài sản, thậm chí dùng hung khí chống trả khi bị nhân viên phát hiện.

Ngày 17/6, một cửa hàng tiện ích 24 giờ trên đường Hồ Xuân Hương (quận 3, TPHCM) bị nhóm thiếu niên giả khách vào mua đồ để trộm tài sản. Hình ảnh camera ghi lại cho thấy, khoảng 2h rạng sáng cùng ngày, cửa hàng xuất hiện 5 thiếu niên vào cửa hàng lấy rất nhiều đồ sau đó mở cửa tẩu thoát.

Trao đổi với Tiền Phong, nhân viên tại cửa hàng này (xin giấu tên) cho biết, hôm xảy ra vụ việc, những đối tượng này vào lấy rất nhiều đồ, có cả bao cao su, mỹ phẩm, bia, nước ngọt... Nhóm này không vào quầy tính tiền mà mở cửa bỏ chạy cùng các món đồ lấy được. Nhân viên phát hiện đuổi theo nhưng họ nhanh chóng tẩu thoát. “Sau vụ việc xảy ra, chúng tôi đã trình báo công an phường và báo về công ty”, nhân viên này cho biết.

Cùng ngày 17/6 tại cửa hàng tiện ích 24 giờ trên đường số 2 (quận 11) cũng xảy ra vụ trộm cướp. Nhóm đối tượng gồm 3 người vào cửa hàng lấy rất nhiều đồ như sữa, nước ngọt, bia…Tuy nhiên cả nhóm không tính tiền tại quầy mà mở cửa bỏ chạy. Bị nam nhân viên phát hiện, họ lập tức tấn công lại trước khi tẩu thoát. Các món đồ họ lấy trộm còn rơi vung vãi trước cửa. Nhiều vụ xảy ra ở một số cửa hàng tiện ích 24 giờ trên địa bàn TPHCM với thủ đoạn tương tự. Thủ đoạn của những đối tượng xấu này là lợi dụng lúc đêm khuya, rạng sáng vắng người vào các cửa hàng tiện ích 24 giờ để ra tay. Nhóm có khoảng từ 5-10 người chia nhau một số vào cửa hàng, số còn lại ngồi trên xe máy chờ sẵn để tẩu thoát.

Theo chuyên gia kinh tế, các cửa hàng tiện ích 24h cần chú ý đến vấn đề an ninh để tự bảo vệ tài sản trước.

Hiện nay trên TPHCM có hơn 1.200 cửa hàng tiện ích 24 giờ trên khắp các tuyến đường. Phần lớn các cửa hàng này không có bảo vệ trông coi bên ngoài, bên trong chỉ có 2 - 3 nhân viên bán hàng vào ca đêm.

Đa phần các nhân viên cửa hàng tiện ích 24 giờ khẳng định, khi xảy ra việc kẻ xấu trộm cướp như thế thì không chống trả; Sự việc đã được camera của cửa hàng ghi nhận lại, để làm cơ sở trình báo với cơ quan chức năng.

Từng bị nhiều lần “đụng độ” với nhóm cướp vào ca trực đêm, một nhân viên cửa hàng tiện ích 24 giờ (quận 3, TPHCM) xin giấu tên kể lại: “Lúc đó khoảng 5 giờ sáng, em đang dẹp bàn ghế thì có một nhóm người đi vào cửa hàng. Nghi ngờ nên em ra đóng cửa thì nhóm này lấy đồ chạy thẳng ra cửa mà không tính tiền.Nhóm này còn tấn công, đạp em té ngã rồi tẩu thoát”.

Chỉ đạo quyết liệt truy xét

Ngày 1/7, trả lời phóng viên Tiền Phong, đại tá Nguyễn Sỹ Quang-Trưởng Phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TPHCM cho biết, Công an TPHCM đang chỉ đạo các lực lượng tập trung tối đa, quyết liệt để điều tra truy xét các đối tượng. Hiện nay, Công an TPHCM đã bắt giữ một số đối tượng có liên quan và đang tiếp tục mở rộng điều tra nên chưa thể cung cấp thêm thông tin.

Trước đó, đầu năm 2017, Công an TPHCM cũng từng triệt phá băng cướp với các đối tượng có tuổi đời rất trẻ vào cửa hàng tiện ích 24 giờ cướp tài sản.

Theo chuyên gia kinh tế Lê Bá Chí Nhân, trong cuộc chiến giành thị phần bán lẻ, các cửa hàng tiện ích 24 giờ liên tục được mở ra khắp các ngóc ngách của TPHCM. Các cửa hàng tiện ích 24 giờ cần chú ý đến vấn đề an ninh, bảo vệ tài sản và sức khỏe, tính mạng của các nhân viên. Đặc biệt chú ý đảm bảo an ninh trật tự khi mùa World Cup 2018 đang “nóng”.

Bắt một số đối tượng liên quan ở quận 10 Ngày 1/7, nguồn tin Tiền Phong xác nhận, hiện Công an quận 10 (TPHCM) đã bắt khẩn cấp một số đối tượng liên quan nhóm thanh thiếu niên thực hiện hành vi cướp tài sản tại các cửa hàng tiện ích 24 giờ trên địa bàn quận 10. Các đối tượng này tuổi đời khá trẻ (từ 13-20 tuổi). Hiện Công an quận 10 vẫn đang mở rộng điều tra. Tội phạm giảm nhưng chưa bền vững Nói về tình hình tội phạm, nhất là tội phạm xâm hại tính mạng tài sản người dân (tội trộm; cướp, cướp giật tài sản), tại buổi cung cấp thông tin báo chí hồi giữa tháng 5/2018 vừa qua, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM nhìn nhận số liệu thống kê tội phạm này có lúc tăng, lúc giảm nhưng xu hướng chung trên tổng thể là đang giảm dần và việc giảm đang rất khó khăn đó là giảm về số lượng, nhưng tính chất còn nguy hiểm.

Văn Minh - Đình Du