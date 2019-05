Cuộc sống khác thường của nhóm nghi can vụ 'xác người trong bê tông'

Ngày 19/5, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra vụ án giết người xảy ra tại một căn nhà ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Trước đó, vào đêm 17/5 công an bất ngờ ập vào một khách sạn trên địa bàn phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, sau đó đưa nhóm 4 người phụ nữ về trụ sở công an làm việc. Tại đây, nhóm nghi can gồm Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi); Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng trú tại một địa chỉ ở Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM); Lê Phú Hạnh (54 tuổi, thường trú tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang) đã thừa nhận có liên quan đến vụ án mạng gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Ngôi nhà nơi phát hiện 2 thi thể

Theo lời khai của nghi can, hai thi thể nam giới một người tự sát và người còn lại bị sát hại sau đó phi tang xác vào thùng phuy. Hai nạn nhân được xác định là Trần Trí Thành (ngụ TP.HCM) và Trần Đức Linh (quê Nghệ An).

Cả nạn nhân và nghi can đều là đồng môn theo môn phái 'pháp luân công'. Lý do sát hại đồng môn được cho là do “quỷ nhập hồn”.

Theo đó, Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi, ngụ TP.HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (thường gọi là Thanh, 29 tuổi, quê Tiền Giang) cùng với anh Thành và Linh theo bộ môn 'pháp luân công'.

Nhóm này tu luyện một thời gian ở Khánh Hòa sau đó về nhà bà Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ Hà) ở TP.HCM tập luyện. Trong quá trình tu luyện tại TP.HCM, bà Hoa không đồng ý nữa nên nhóm đi một nơi khác cũng tại TP.HCM. Giữa năm 2018, nhóm của Hà thuê một căn nhà trên đường D2 trong KCN Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, Bình Dương để cả nhóm tu luyện. Thời điểm này có 2 phụ nữ tên An và Hạnh cũng tham gia tu luyện nhưng do cực khổ, 2 người này đã bỏ đi. Hà sau đó đến thuê nhà mới tại nơi xảy ra án mạng.

Khách sạn nơi nhóm nghi can ở để tu luyện pháp luân công trước khi bị đưa về trụ sở công an

Trong quá trình tu luyện, Trần Đức Linh được cho là không tuân thủ đúng quy định trong lúc tu luyện dẫn đến việc xảy ra mâu thuẫn với Hà và Thanh.

Các nghi can khai, Linh được cho là đã nhảy từ trên lầu 1 xuống đất tử vong do thấy "phần quỷ" trong người lấn át. Sau khi Linh chết, nhóm này đưa thi thể vào phòng rồi bật máy lạnh nhiệt độ thấp để bảo quản thi thể, tránh mùi hôi.

Sau gần 1 tuần tu luyện tại đây, nhóm này lên ô tô nhãn hiệu Ford Everest 7 chỗ của Hà đưa thi thể Linh về căn nhà tại xã Hưng Hòa đã thuê trước đó.

Nhóm nghi can có liên quan đến vụ án mạng

Để tránh gây mùi hôi, nhóm này bỏ thi thể anh Linh vào thùng nhựa hình trụ, dùng xác trà ướp xung quanh, đổ keo dính, băng keo quấn xung quanh.

Tiếp đến, Hà và Thanh thấy Thành không phù hợp với nguyên tắc của nhóm tu luyện nên giết Thành trước khi người này bị "quỷ nhập". Sau khi giết chết nạn nhân, bà Hà và Thanh cho vào thùng đổ bê tông.

Sau khi gây án, những người còn lại trong nhóm khóa cửa căn nhà, thu dọn đồ đạc trở về thuê khách sạn tại TP.Thủ Dầu Một để tiếp tục tu luyện.

Trong xe các nghi can có nhiều vật dụng nấu ăn

Nhóm nghi can cũng khai rằng, trong suốt thời gian tu luyện họ thậm chí không ăn cơm chỉ ăn bánh mì và mì gói. Do chịu không được cảnh khổ cực nên 1 người đã bỏ đi khỏi nhóm. Khi khám xét chiếc ô tô 7 chỗ chở 4 phụ nữ công an phát hiện nhiều vật dụng như nồi niêu, xoong chảo, chén bát, quần áo, và lượng tiền mặt lớn chưa kiểm đếm (gồm 1 cọc 500 nghìn đồng và 1 cọc 200 nghìn đồng).

Hương Chi