Cuộc vây ráp nghẹt thở bắt nghi phạm cầm súng cố thủ ở xe chở ma tuý

Ngày 16/2, Đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an và Công an huyện Hương Sơn phá chuyên án T1218, bắt giữ 3 nghi phạm trong đường dây.

Theo đại tá Sao, đây là đường dây vận chuyển ma túy trên tuyến biên giới từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Sau khi xác định được tính chất, hướng đi của các đối tượng, Bộ công an đã thiết lập phương án đấu tranh.

Chiếc xe bán tải mà hai đối tượng cố thủ bên trong. Khoảng 15h ngày 15/2, Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an cùng Công an Hà Tĩnh phát hiện ôtô bán tải mau trắng không biển số và ôtô Fortuner 7 chỗ BKS 81A - 17496 chạy trên quốc lộ 8C đoạn qua huyện Hương Sơn có nghi vấn chở ma túy nên dừng xe kiểm tra.

Tại thời điểm này, nhóm đối tượng không chấp hành hiệu lệnh mà cho xe lao vào tổ công tác, rồi đột ngột tăng ga bỏ chạy hòng cắt đuôi lực lượng chức năng.

Khi xe Fortuner đi đến tại địa bàn xã Sơn Quang, đối tượng trong chiếc xe này nhanh chóng bỏ trốn, để lại xe bên đường rồi chạy vào đường rừng. Tại đây, công an tiến hành bắt giữ một nghi phạm có biểu hiện nghi vấn chính là đối tượng bỏ trốn về trụ sở công an để điều tra.

Lực lượng công an tiến hành vây bắt nhóm đối tượng cố thủ trong xe

Còn hai đối tượng gồm Nguyễn Thành Trung (SN 1985, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) và một đối tượng tên Nguyễn Anh Tuấn (SN 1991, trú tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) đi trên chiếc xe bán tải không có biển kiểm soát bỏ chạy được khoảng 7km, bất ngờ mất lái lao xuống mép ruộng thuộc địa thôn 1, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn.

Tại đây, hai đối tượng đóng chặt cửa xe rồi dùng súng uy hiếp lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng tiến hành vây ráp, chốt chặn các tuyến đường, đồng thời huy động huy động xe chống cháy, xe cứu thương, xe bọc thép cùng lính bắn tỉa, chó nghiệp vụ… tham gia phá án.

Sau gần 3h thuyết phục, đến khoảng 17h30’, Tuấn bước xuống xe đầu hàng, còn Trung vẫn chưa quy phục, hắn bắt đầu châm lửa đốt đồ đạc, giấy tờ để hù dọa lực lượng phá án.

Lực lượng CSCĐ có mặt tại hiện trường để vây bắt đối tượng

Trung còn đe dọa trong xe có trẻ con, sẽ tiến hành nổ súng nếu tiến lại gần. Trước tình hình phức tạp, lực lượng công an đưa mẹ và dì của đối tượng đến để tiếp tục khuyên nhủ, vận động.

Người mẹ của Trung được đưa ra hiện trường để thuyết phục cậu con trai đầu thú. Nghe những lời kêu gọi từ người thân, đến 19h5’, Trung mở cửa xe bước từ ruộng lúa lên với tâm thái bình tĩnh, miệng ngậm điếu thuốc chưa tàn, tay này cầm khẩu K54, còn tay kia cầm một quả lựu đạn.

Trung đột nhiên dí súng vào đầu rồi đòi tự sát, nhưng sau đó hắn nhanh chóng thay đổi ý định trước sự thuyết phục của người mẹ và lực lượng công an.

Đối tương Trung sau khi ra đầu thú tay cầm lựu đạn và súng Theo một cán bộ tham gia bắt giữ cho hay, khẩu súng Trung cầm trên tay thuộc dạng súng ngắn, loại côn xoay nòng.

Đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện đơn vị đang truy bắt một nghi phạm trong đường dây vận chuyển ma túy này.

Đối tượng Trung được áp giải về trụ sở công an

“Các nghi phạm trong vụ ôm súng cố thủ trong xe vừa bị bắt giữ được xác định nằm trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Còn 1 nghi phạm trong nhóm vận chuyển ma túy đang bỏ trốn, công an vẫn đang tiếp tục truy bắt”, đại tá Sao cho hay.

Theo đại tá Sao, hiện cơ quan chức năng thu giữ 9 kg ma túy đá và 2.000 viên ma túy tổng hợp trong chiếc xe Fortuner, còn xe bán tải chưa tiến hành kiểm tra.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực truy tìm đối tượng còn lại.

​​Phan Hoài – Minh Thùy