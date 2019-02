Cuộc 'xem mặt' ngày 27 Tết và âm mưu bắt cóc nữ sinh Điện Biên

Trong những ngày Tết, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Điện Biên đã gác lại riêng tư, không ngơi nghỉ, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, vén bức màn bí ẩn của vụ bắt cóc, tống tiền. Cùng với đó, việc lấy lời khai của những người biết việc, truy dấu vết tìm người đàn ông bí ẩn đặt gà của nữ sinh chiều 30 Tết cũng được lực lượng Công an khẩn trương xác minh.

Nút mở của vụ án được tháo gỡ khi lực lượng Công an bắt được đối tượng đầu tiên trong ổ nhóm là Vương Văn Hùng.

Ban Chuyên án chỉ đạo các lực lượng khẩn trương điều tra vụ sát hại nữ sinh ship gà. Thực hư thông tin bắt cóc nữ sinh đưa sang Campuchia

Trở lại việc nữ sinh Cao Mỹ D. (SN 1997, là sinh viên Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên) về nghỉ tết, sử dụng xe máy chở 2 lồng gà bên trong có 13 con gà để mang giao bán cho khách chiều 4/2 (30 Tết) và không trở về, liên lạc qua điện thoại di động cũng không được. Đến 22h ngày 30 Tết, mẹ cháu là chị Trần Thị H. (SN 1975, trú xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã đến Công an phường Mường Thanh (TP Điện Biên Phủ) trình báo...

Đại tá Tráng A Tủa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Trưởng Ban chuyên án cho biết: Thời điểm đó, một mặt vừa tìm kiếm, một mặt lực lượng Công an tiếp tục rà soát, xác minh các mối quan hệ của người mất tích xem có mâu thuẫn với ai trong quá trình sinh hoạt, học tập; gia đình có mâu thuẫn với ai trong quá trình làm ăn buôn bán hay không.

Bước đầu xác minh cho thấy, trước khi mất tích, cháu D. có biểu hiện bình thường; không có mâu thuẫn với gia đình hay mâu thuẫn với ai, khả năng cháu D. bỏ nhà đi đã được loại trừ. Mở rộng diện xác minh, cơ quan Công an làm rõ việc sát Tết có một người bạn trai quý mến D. cũng đã đến nhà chơi, khả năng có thể cháu D. bị lừa bán sang nước ngoài cũng được đặt ra. Tuy nhiên, khi xác minh nơi người bạn D. mới quen thì người bạn này hiện đã về quê ăn Tết ở một tỉnh miền Trung và có biểu hiện bình thường.

Người bạn thân ở Thái Nguyên của D., nơi D. học đại học cũng có mặt ăn tết cùng gia đình và trước đó D. và bạn không có mâu thuẫn gì xảy ra.

Việc phong tỏa các cửa khẩu sang biên giới, các tuyến đường từ TP Điện Biên Phủ và các huyện cũng được lực lượng Công an phối hợp với Biên phòng và các đơn vị chức năng tiến hành nhưng việc tìm kiếm D. và chiếc xe máy, cũng như các đồ vật D. mang theo vẫn không có kết quả.

Trong lúc mọi việc đang rối bời, việc tìm kiếm cháu D. đang được lực lượng Công an và gia đình tiến hành khẩn trương thì chị H. - mẹ D. bất ngờ nhận được tin nhắn trên. Người nhắn tin tự xưng là người Khmer ở Campuchia, thông báo hiện cháu D. đã bị một người phụ nữ tên Hoa lừa bán sang Campuchia. Gia đình muốn đón cháu D. về thì phải đưa 1.000 USD tiền chuộc và mang lên cửa khẩu trả cho người này thì gia đình mới đón được con về. Người này nói mình là gốc người Việt, thấy cháu D. bị bắt thì thương nên tìm cách cứu cháu đưa về gia đình.

Liên tục từ lúc 10h21 ngày mùng 2 Tết cho tới 12h26, người này liên tục nhắn tin, hối thúc gia đình chị H. phải sang Thủ đô Phnom Penh, đến một quán bar để trao tiền, nhận người. Người này còn nóii, vì anh ta không phải là thủ lĩnh nên không thể lo được việc có giữ được an toàn cho cháu D. hay không, nếu gia đình báo Công an hoặc chần chừ sẽ nguy hiểm đến tính mạng của D…

Lo lắng cho tính mạng của con gái rơi vào tay đối tượng xấu, chị H. đã cân nhắc và quyết định trình báo Công an. Công an TP Điện Biên Phủ đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên chỉ đaọ các lực lượng chức năng phối hợp, xác minh làm rõ nguồn tin về việc cháu D. đã bị một nhóm người bắt cóc đưa sang nước ngoài đòi tiền chuộc.

Những ngày này, ngoài các tổ công tác đã tỏa đi xác minh trên địa bàn, một tổ công tác được Ban Giám đốc chỉ đạo phối hợp với Công an các tỉnh sát biên giới Campuchia, chủ công giao Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Điện Biên xác minh, làm rõ, nếu có việc bắt cóc tống tiền qua biên giới cần tìm cách giải cứu nạn nhân.



Qua xác minh cho thấy, số máy nhắn tin vào máy chị Hiền là số điện thoại từ Campuchia. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ và xác minh các nguồn tin, trinh sát khẳng định việc bắt cóc cháu D. sang thủ đô của Campuchia là khó xảy ra bởi cách xa về địa lý. Từ lúc cháu D. được coi là mất tích, đối tượng nếu có bắt cóc cũng khó có thể di chuyển, đưa nạn nhân từ TP Điện Biên Phủ đến được Campuchia.

Không loại bỏ khả năng, sau khi D. mất tích, chị H. có đưa thông tin lên trên mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng chia sẻ, tìm cháu D. nên một số kẻ xấu đã đọc thông tin đó và bày ra màn kịch cháu D. bị bắt cóc, đòi tiền chuộc để lừa đảo gia đình nạn nhân.

"Mò kim đáy bể" tung tích người đàn ông đặt gà chiều 30 Tết

Ngay khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an tỉnh Điện Biên đã chú ý đến chi tiết do gia đình cung cấp, chiều 30 Tết có người đàn ông xin số điện thoại của D. khi em đang bán hàng với mẹ tại chợ và sau đó đã gọi, bảo D. mang 10 con gà đến khu vực C13 phường Thanh Trường để anh ta biếu sếp. Sau khi D. đi ship gà thì không trở về.

Cuộc gọi cuối của gia đình vào máy cháu D. là vào lúc 21h58 tối 30 Tết, có người nhấn nút nhận cuộc gọi nhưng không có tiếng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng gió ù ù và sau đó máy điện thoại của D. tắt hẳn…Việc tìm kiếm người đàn ông đặt gà vô cùng khó khăn bởi anh ta là người lạ mặt, không thường xuyên xuất hiện tại chợ, nơi D. cùng mẹ bán hàng.

Qua lấy lời khai của một người dân bán gà tại chợ Mường Thanh cho biết, khoảng 18h ngày 4/2, khi đang bán gà tại chợ thì có một người đàn ông đến mua 4 con gà, anh ta mang 2 con về còn 2 con thì nhờ luôn người bán mang đi mổ hộ. Khi người bán hàng này quay về thì thấy người khách mua gà đang nói chuyện với D. và sau đó trao đổi số điện thoại với D. Lúc này, D. cũng đang bán gà cạnh đó.

Theo lời mô tả của người bán hàng thì người đàn ông này dáng gầy, cao khoảng 1,6m, đi xe máy loại xe tay ga đã cũ, khoảng tầm 35 tuổi… Người này cho biết thêm, đây là lần đầu tiên anh ta đến mua hàng và không phải là khách quen.

Chiếc xe máy nạn nhân sử dụng chở gà và đối tượng Vương Văn Hùng. Việc tìm kiếm ngày càng khó khăn khi máy điện thoại của người đàn ông đặt gà và điện thoại của D. đều đã tắt. Gia đình cũng không có một chút manh mối gì về người đàn ông đã đặt mua gà.

Ngoài huy động lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Điện Biên Phủ, Công an huyện Điện Biên, lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng vào cuộc tìm kiếm thì lực lượng Công an đã tiến hành các biện pháp phát động phong trào quần chúng để tìm manh mối về người đàn ông lạ mặt.

Việc tìm kiếm không dừng ở 7 phường, 2 xã của thành phố mà mở rộng ra các xã biên giới của huyện Điện Biên. Bên cạnh rà soát các nhà hàng, khách sạn, nhà trọ, các khu đất trống, các khu đồi, rừng dọc tuyến, lực lượng Công an tiến hành thu hình ảnh từ các camera của nhà dân dọc trên các tuyến đường. Trong hình ảnh camera thu được cho thấy, có hình ảnh một người đàn ông có vóc dáng, đặc điểm nhận dạng giống với người đã đặt gà đi về hướng bản Phủ, huyện Điện Biên...

Trong lúc tổ công tác cùng chị H. và bạn bè, người thân của gia đình cháu D. đang tìm kiếm ở trên một quả đồi thì khoảng 10 giờ ngày 7/2, chị Bùi Thị Kim T. (SN 1975, trú đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) đã báo Công an về việc khi chị tình cờ đi lên nhà của em chồng hiện không có người ở tại đội 11, xã Thanh Nưa xem nhà để thuê làm lò ấp gà thì phát hiện thi thể của Cao Mỹ D. trong chuồng lợn bỏ không, nên vội trình báo Công an.

Sau khi khởi tố vụ án giết người, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh Điện Biên và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã dựng lên chân dung đối tượng nghi vấn chính là Vương Văn Hùng (SN 1984, trú tại khối Tân Thủy, thị trấn huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) là đối tượng có 3 tiền án, mới ra tù tháng 10/2018, nghiện ma túy, sống lang thang…

Sau khi bị bắt giữ, Hùng quanh co chối tội nhưng khi Công an thu được điện thoại, sim của nạn nhân cùng thẻ ATM, giấy tờ xe của D. mà Hùng cất giấu tại nhà cậu mợ và nhà một người bạn thì đối tượng mới khai nhận giết nạn nhân để cướp tài sản và một mực khẳng định là anh ta chỉ gây án một mình. Động cơ gây án, theo lời khai của Hùng là do anh ta cần tiền, nhất thời giết D. để cướp tài sản.

Lý do mà Hùng đưa ra là trong số gà do D. bán cho Hùng có 3 con gà chết nên Hùng tức giận, mang gà trả lại D. nhưng bị D. mắng lại. Trong lúc cãi vã, Hùng đã sát hại D. bằng cách bóp cổ chị này. Thấy D. ngừng thở nên Hùng đã di chuyển xác nạn nhân vào nhà hoang rồi bỏ về nhà cậu mợ ở cho đến khi bị bắt…

Tuy nhiên, sau khi lực lượng Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, kết quả cho thấy nơi Hùng đưa xác D. đến chỉ là hiện trường giả, mọi dấu vết đã được các đối tượng xóa sạch, nhận định gây án không chỉ có mình Hùng, cơ quan Công an đã tung lực lượng tinh nhuệ nhất vào phá án và làm rõ một nhóm đối tượng nghiện gây án đã bày ra màn kịch bắt cóc, sát hại Cao Mỹ D.

Từ đây làm rõ, ngay từ 27 Tết, sau khi chấm D. là “con mồi”, Vương Văn Hùng đã được bạn nghiện là Bùi Văn Công (SN 1975, trú tại Đội 7, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) đưa đến chợ xem mặt D.

Theo kịch bản đã bàn sẵn, chiều 30 Tết Hùng vờ đến đặt gà, điều D. ra địa điểm chúng đã chọn, sau đó ra tay tàn độc với nạn nhân. Những tình tiết mới của vụ án đã dần được hé lộ qua quá trình điều tra của lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Điện Biên…

(Còn nữa)

Theo Công an Nhân dân