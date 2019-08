Cựu cán bộ công an huyện 'chơi' ma túy cùng thiếu nữ 15 tuổi

TPO - Mấy ngày qua, dư luận tại Thái Bình xôn xao về việc một đội trưởng hình sự công an huyện bị bắt quả tang đang sử dụng may tuý. Tuy nhiên, phía Công an tỉnh Thái Bình xác nhận, đối tượng này “đã xuất ngũ khỏi lực lượng công an trước khi xảy ra vụ việc”.