Cựu công an lừa tiền người mua nhà

Lừa đảo bán nhà dự án

Ngày 10/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phan Anh Cường - nguyên Cán bộ Cục bảo vệ Chính trị, Tổng cục Xây dựng lực lượng (Tổng cục III cũ) Bộ Công an mức án 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, năm 2005, UBND TP Hà Nội cấp 10.000m2 đất tại Tứ Kỳ (Hoàng Mai) cho dự án xây dựng nhà ở cán bộ chiến sĩ thuộc Vụ Tổ chức cán bộ (X13, Tổng cục III).



Để thực hiện dự án X13 trưng dụng Cường vào chức Phó ban quản lý đồng thời chọn Cty CP Quốc tế (nơi Cường là Phó GĐ) làm chủ đầu tư dự án. Năm 2011, Thanh tra Tổng cục An ninh II Bộ Công an lại đề nghị và được UBND TP Hà Nội cho phép chuyển chủ đầu tư từ Cty CP Quốc tế sang Cty CP Quốc tế CT Việt Nam (CTVN). Đây là doanh nghiệp mới được thành lập năm 2008 (Cường làm Chủ tịch kiêm giám đốc) không đủ năng lực xây dựng.

Cũng do phía công an đề nghị, TP Hà Nội đồng ý miễn giải trình việc điều chỉnh quyết định chủ đầu tư và nguồn kinh phí cũng như việc đổi tên dự án thành: “Dự án xây dựng sân đỗ máy bay trực thăng phòng chống khủng bố trên nóc nhà cao tầng, công viên cây xanh, chỗ đỗ xe, nhà ở cho cán bộ chiến sĩ Cục Nghiệp vụ Bộ Công an tại Tứ Kỳ” (dự án Tứ Kỳ).

Tuy CTVN do Cường lập ra nhưng trong các văn bản gửi TP Hà Nội, Cường đều viết tiêu đề thể hiện doanh nghiệp này thuộc lực lượng công an. Quan trọng hơn, dù dự án Tứ Kỳ chỉ được phê duyệt 91 căn hộ thấp tầng nhưng Cường đưa thông tin được xây 179 căn hộ nhằm chiếm đoạt tiền của những người muốn mua nhà tại dự án (người không thuộc X13). Đồng thời, Cường thuê Cty 319 Bộ Quốc phòng lập vẽ tổng thể mặt bằng quy hoạch dự án, thể hiện có 179 căn thấp tầng.

Vì vậy, đã có 40 người nộp tiền đặt cọc cho Cường để mua căn hộ tại dự án Tứ Kỳ với tổng số gần 23 tỷ đồng. Cường còn đưa thông tin gian dối, lừa hàng tỷ đồng từ nhiều người nộp tiền mua căn hộ liền kề, suất ngoại giao, suất của Cục trưởng… Trước khi được xét xử, bị cáo đã chủ động trả một phần tiền chiếm đoạt hoặc chuyển đổi cho khách hàng từ mua nhà sang mua chung cư tại Tứ Kỳ; hiện phải còn chịu trách nhiệm về số tiền gần 1,4 tỷ đồng.

Còn ai chịu trách nhiệm?



Cơ quan điều tra cũng xác định các ông Nguyễn Thanh Bình - nguyên Chánh thanh tra Tổng cục An ninh II Bộ Công an và Nguyễn Văn Trường - nguyên Tổng GĐ Cty CTVN đã chiếm giữ trái phép con dấu của Cty CTVN từ năm 2016. Lúc này, bị cáo Cường cũng sử dụng con dấu mới để đóng vào các hợp đồng kinh tế gửi khách hàng; giả mạo chữ ký của ông Nguyễn Văn Trường. Vì vậy, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố Cường về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” nhưng sau lại đình chỉ điều tra hành vi này.

Ngoài ra, Phan Anh Cường còn lợi dụng dự án tiêu thoát nước, làm hồ chống ngập của Tổng cục An ninh II để huy động hơn 8,5 tỷ đồng của 13 người. Tuy nhiên, do bị cáo đã chủ động trả lại nên không bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra, truy tố xác định trong việc đổi tên dự án nhà ở thành dự án sân đỗ trực thăng chống khủng bố có trách nhiệm của Nguyễn Thanh Bình - nguyên Chánh thanh tra Tổng cục An ninh II . Năm 2018, Viện KSND Tối cao cũng yêu cầu điều tra hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của ông Bình. Tuy nhiên, do sự thay đổi cơ cấu tổ chức lực lượng công an; Thanh tra Tổng cục An ninh II đã giải thể… nên Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục thu thập chứng cứ, tài liệu để làm rõ hành vi này sau.



Xuân Ân