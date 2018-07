Cựu giám đốc Dệt Kim Đông Phương bị khởi tố thêm tội lạm quyền

Theo thông tin từ Bộ Công an, quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án Dương Thanh Cường và đồng phạm “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản…” xảy ra tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh 6, Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thành Công – cựu Giám đốc Công ty Dệt kim Đông Phương về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Trước đó, vụ án Dương Thanh Cường và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Agribank - chi nhánh 6, TP HCM đã được đưa ra xét sử phúc thẩm từ 9/5-11/5/2016. HĐXX đã bác toàn bộ kháng cáo của các bị cáo, y án tù chung thân với Dương Thanh Cường (nguyên Tổng giám đốc Công ty Bình Phát) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, HĐXX cũng buộc Dương Thanh Cường phải bồi thường 1.127 tỷ đồng (cả gốc và lãi) cho Agribank – Chi nhánh 6.

Nguyên giám đốc Cty Dệt kim Phương Đông - Lê Thành Công lĩnh 25 năm tù về các tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hiện bị án Lê Thành Công đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam Thủ Đức, Bộ Công an.

