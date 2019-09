Cựu nữ cảnh sát nhận 1 tỷ đồng để 'gài ma túy' người khác

Quảng cáo

Kế hoạch gài ma túy giá 1 tỷ đồng

Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án gài ma túy vào ô tô để hãm hại bạn trai. Đồng thời, chuyển hồ sơ, đề nghị Viện KSND TP Hà Nội truy tố Nguyễn Thị Vân (SN 1982, trú quận Tây Hồ) và Nguyễn Thị Vững (SN 1978), cựu thượng úy thuộc Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm buôn lậu – Bộ Công an về hai tội “Vu khống” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo kết luận điều tra, Vân và anh Nguyễn Văn Thiện (SN 44 tuổi, doanh nhân) sống với nhau như vợ chồng từ năm 2013. Quá trình sống cùng nhau, do thường xuyên mâu thuẫn tình cảm, tranh chấp tài sản nhà đất, Vân nảy sinh ý định bỏ ma túy vào ô tô của bạn trai để hãm hại.

Cuối tháng 9/2016, qua quan hệ xã hội, Vân và Thiện có quen biết Vững. Sau đó, Vân thường xuyên gặp riêng Vững nói chuyện, chia sẻ về việc hay bị Thiện đánh đập và có tranh chấp tài sản. Sau đó, Vân và Vững đã lên kế hoạch gài bẫy Thiện.

Theo thỏa thuận, Vân trả cho Vững 1 tỷ đồng để cựu thượng úy báo cảnh sát bắt anh Thiện. Hai bên hợp thức bằng cách viết giấy vay tiền với nội dung Vân vay của Vững 1 tỷ và thế chấp căn hộ ở quận Tây Hồ.

Bị cáo Nguyễn Thị Vân trong phiên xử sơ thẩm tháng 4/2019.

Kết luận cũng thể hiện, sáng 28/10/2016, Vững gọi điện bảo Vân gọi điện cho một người đàn ông đưa ma túy đến. Trưa cùng ngày, Vân nhận gói giấy bọc băng dính rồi bỏ lên cốp ghế phụ xe anh Thiện. Trước đó, Vững nói với Vân sẽ cho một người đàn ông gọi điện dụ Thiện ra khỏi nhà mục đích để lực lượng công an bắt giữ.

Chiều cùng ngày, Thiện nhận được cuộc gọi từ số lạ xưng tên Giang hẹn tối gặp trên đường Lê Đức Thọ (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Sau đó Vững nhờ đồng nghiệp báo tới Trung đoàn CSCĐ TP Hà Nội nhằm để tổ tuần tra kiểm tra xe anh Thiện.

Đến tối cùng ngày, anh Thiện lái xe chở Vân đến đường Nguyễn Hoàng (quận Nam Từ Liêm) thì bị cảnh sát phát hiện trong cốp có 4 túi heroin và ma túy đá.

Khởi tố nữ cảnh sát

Sau một tuần bị tạm giữ, anh Thiện được thả vì công an không đủ căn cứ chứng minh người này tàng trữ ma túy. Nghi ngờ Vân là người đã hại mình, anh Thiện âm thầm thu thập chứng cứ. Sau 2 tháng theo dõi, người đàn ông gửi nhiều tài liệu, ghi âm cuộc gọi cho Cơ quan CSĐT – Viện KSND Tối cao.



Trong file ghi âm anh Thiện gửi về cuộc nói chuyện giữa Vân và Vững thể hiện, Vân thú nhận do thù ghét nên đã cùng Vững lên kế hoạch bỏ ma túy vào ô tô rồi báo công an bắt với giá 1 tỷ đồng. Ngay sau đó, Viện KSND Tối cao chuyển vụ án cho Cơ quan CSĐT – Công an quận Nam Từ Liêm để làm rõ.

Tháng 4/2018, Vân bị Công an quận Nam Từ Liêm bắt, khởi tố về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Vu khống” nhưng được tại ngoại.

Ngày 10/4, TAND quận Nam Từ Liêm xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Vân nhưng tuyên trả hồ sơ để làm rõ vai trò của một số người liên quan nhằm xác định vụ án có đồng phạm hay không.

Nguyễn Thị Vững tại phiên toà hồi tháng 4 vừa qua.

Ngày 29/4, Công an Hà Nội rút hồ sơ vụ án để điều tra. Cùng với đó, cơ quan công an thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân. Ngày 13/5, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Vững.

Quá trình điều tra bổ sung, cảnh sát xác định Nguyễn Thị Vân là chủ mưu hãm hại anh Thiện. Còn Vững đồng phạm, giúp sức tích cực cho Vân.

Về nguồn gốc số ma túy tìm thấy trên xe của anh Thiện, cơ quan công an chưa xác định được nhân thân, lai lịch người đàn ông đưa ma túy cho Vân nên chưa rõ ai cung cấp hàng cấm.

