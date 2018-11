Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh: Bị cáo thấy hết sức day dứt, hối hận

Chiều 19/11, bị cáo Phan Văn Vĩnh - nguyên Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát được TAND tỉnh Phú Thọ gọi lên bục khai báo nhằm làm rõ các tình tiết trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Chủ tọa cho biết vì sức khỏe bị cáo yếu nên có thể ngồi khai báo nếu cần. Đáp lại, ông Vĩnh gửi lời cảm ơn nhưng khẳng định sẽ cố gắng đứng để đảm bảo sự tôn nghiêm của phiên tòa, khi cần ngồi sẽ thông báo sau.

Trước câu hỏi về nhận thức hành vi của mình, nguyên Trung tướng nói: “6 ngày qua, ngồi nghe 90 bị cáo khai báo tôi rất day dứt, hối hận vì 92 con người phải lâm vào vòng lao lý, hàng triệu người khác ngoài xã hội cũng liên lụy với vụ án... Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hệ lụy nhiều, gây bất an cho xã hội. Bị cáo hết sức thấm thía, hối hận với vai trò của mình. Là Tổng cục trưởng có nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, lẽ ra bị cáo phải làm tốt hơn để vụ án không xảy ra”. Trước câu hỏi về nhận thức hành vi của mình, nguyên Trung tướng nói: “6 ngày qua, ngồi nghe 90 bị cáo khai báo tôi rất day dứt, hối hận vì 92 con người phải lâm vào vòng lao lý, hàng triệu người khác ngoài xã hội cũng liên lụy với vụ án...

Cũng theo bị cáo Vĩnh: “Tổng cục cảnh sát là tổng cục, thành tố của Bộ Công an, làm nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cả nước, tham mưu cho lãnh đạo đề ra đường lối đảm bảo an ninh quốc gia, thực hiện quản lý Nhà nước của lực lượng công an nhân dân...”.

Về quan hệ với bị cáo Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50), ông Vĩnh khẳng định là quan hệ cấp trên cấp dưới. Bản thân ông là chỉ huy và trong 8 năm làm việc, chưa hề có mâu thuẫn cấp trên cấp dưới giữa 2 người.

Ông Phan Văn Vĩnh khẳng định biết Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch Cty CNC (Cty bình phong, nghiệp vụ của C50) từ năm 2011, khi từ địa phương về nhận nhiệm vụ tại Tổng cục Cảnh sát.

Được hỏi về quá trình thành lập CNC, bị cáo Vĩnh cho rằng C50 được phép thành lập Cty nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Vì vậy, khi C50 có hồ sơ đề nghị, Tổng cục Cảnh sát đã công nhận CNC là Cty nghiệp vụ của lực lượng công an.

Tuy vậy, ông Vĩnh cho biết không trực tiếp quản lý CNC, chỉ nhận báo cáo Cty này qua C50 vì: “Bị cáo rất bận, có 16 đầu mối là thành tố quản lý hơn nữa ở C50 có 1 tổng cục phó phụ trách. Vì vậy, khi nhận báo cáo bị cáo rất tin tưởng”. Nguyên Trung tướng công an cũng phủ nhận biết việc Cty CNC được cấp xe biển xanh.

Chủ tọa đặt câu hỏi về việc CNC được thuê trụ sở tại số 10 Hồ Giám, ông Phan Văn Vĩnh khai, đây là căn hộ nhỏ được Bộ Công an giao, Tổng Cục cảnh sát tiếp nhận và giao Cục Chính trị hậu cần (C43). Trụ sở Tổng cục ở số 47 Phạm Văn Đồng, số 10 Hồ Giám chỉ là căn hộ nhỏ nên khi CNC có đề nghị, ông thấy hợp lý nên chấp thuận.

