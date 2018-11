Cựu tướng Phan Văn Vĩnh bất ngờ ngất và ngã trong phòng bệnh

Chiều nay (8/11), Luật sư (Ls) Nguyễn Thị Huyền Trang (Công ty luật Viên An, Đoàn luật sư TPHCM – bào chữa cho ông Phan Văn Vĩnh, cựu Trung tướng, Tổng cục trưởng Cảnh sát, Bộ Công an) trong vụ ‘đánh bạc ngàn tỷ’ đã trả lời phóng viên Tiền Phong, ngay sau khi bà Trang trở ra từ nơi ông Vĩnh nằm điều trị.

Theo Ls Huyền Trang, khoảng 20h ngày 7/11, ông Phan Văn Vĩnh khó thở và đã bị ngất và ngã xuống sàn tại phòng điều trị ở Bệnh viện đa khoa Phú Thọ. Cảnh sát trực ngay lập tức dìu ông Vĩnh đứng lên và không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra cho ông Vĩnh.

Tuy nhiên, cú ngã cũng khiến phần trán ông Vĩnh có sưng lên do trong lúc ngã trán ông Vĩnh đập vào thành 1 cái ghế trong phòng bệnh. "Hiện sức khỏe ông vẫn ổn. Cú ngã không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của ông Vĩnh"- Ls Trang xác nhận.

Được sự đồng ý của TAND tỉnh Phú Thọ, 3 Ls bào chữa cho ông Vĩnh trong sáng 8/11 đã vào Bệnh viện đa khoa Phú Thọ động viên và nắm diễn biến tình hình sức khỏe ông Vĩnh. Sau gần 4 giờ ở phòng bệnh trở ra, Ls Huyền Trang cho hay ông Vĩnh vẫn ổn.

Ls Nguyễn Thị Huyền Trang thuật lại buổi gặp ông Vĩnh hôm nay. “Ông cảm thấy mình có đủ sức khỏe để tham gia cả quá trình xét xử không?”, Ls hỏi và ông Vĩnh đáp rằng "Sẽ cố gắng".

Ông Phan Văn Vĩnh sẽ cùng 91 bị cáo hầu tòa từ ngày 12/11 tới, phiên tòa do TAND tỉnh Phú Thọ xử sơ thẩm dự kiến kéo dài 20 ngày. Ông Vĩnh bị xét xử tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trưa 15/10, nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Phú Thọ cho biết, thời gian gần đây sức khỏe bị can Phan Văn Vĩnh - cựu Trung tướng, Tổng cục trưởng Cảnh sát (Bộ Công an) không tốt do liên quan đến bệnh tim mạch nên các cơ quan tố tụng phải cho ông Vĩnh nhập viện điều trị.