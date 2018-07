Cựu tuyển thủ U23 cùng bạn đi cướp giật túi xách?

Từ Hữu Phước là cựu cầu thủ của Khánh Hòa và U23 Quốc gia, nhưng sau đó có dấu hiệu nghiện ma túy nên phải từ giã sân cỏ và đã đi khỏi nơi cư trú từ nhiều tháng qua.



Theo thông báo truy tìm của Công an TP Nha Trang, Từ Hữu Phước là đối tượng liên quan vụ cướp giật tài sản ở ngã tư Hùng Vương – Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang ngày 14/1.



Vào thời điểm đó, Từ Hữu Phước điều khiển xe máy Exciter 79D1-320.87 chở Ngô Tấn Thành gây ra vụ cướp giật túi xách của bà Mao Jian Mei – một nữ du khách người Trung Quốc.



Do người bị hại giằng giữ túi xách nên xe máy và hai đối tượng cướp giật ngã xuống mặt đường lộ. Từ Hữu Phước trốn thoát khỏi hiện trường trong khi Ngô Tấn Thành bị người dân vây bắt, chuyển giao cho cơ quan công an.



Thông báo truy tìm Từ Hữu Phước đã được Công an TP Nha Trang phát đi từ ngày 27/3 nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện tung tích đối tượng này.

Được biết Từ Hữu Phước được coi như “lá chắn thép” của bóng đá Khánh Hòa, sau đó một câu lạc bộ phía Bắc nhận chuyển nhượng với mức giá 3 tỷ đồng và trả lương mỗi tháng 30 triệu đồng cho trung vệ này. Từ Hữu Phước được HLV Riedl gọi bổ sung vào đội Olympic Việt Nam tham dự vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008…

Theo Công an Nhân dân