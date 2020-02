Đã bắt được nghi can giết chủ nợ rồi đốt xác phi tang trong thùng phuy

Theo thông tin ban đầu, chiều 22/2, khi anh L (25 tuổi) làm nghề cầm đồ (trú xã Quốc Tuấn, huyện An Dương) tới nhà con nợ T ở thôn Tràng Duệ (xã Lê Lợi) đòi tiền. Tại đây, T đã dùng dao sát hại anh L, sau đó bỏ xác nạn nhân vào thùng phuy đốt phi tang rồi bỏ trốn.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Nhận tin báo, lực lượng Công an TP Hải Phòng, Công an huyện An Dương đã khám nghiệm hiện trường, xác định T là nghi can sát hại nạn nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Hải Phòng và lực lượng chức năng Bộ Công an xác định T đã bỏ trốn lên Sơn La.

Lúc 5 giờ sáng 23/2, Công an TP Hải Phòng và lực lượng chức năng Bộ Công an với sự trợ giúp của Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ T di lý về Hải Phòng điều tra.